В Новой Москве сбили еще два беспилотника

Беспилотники пытались долететь до Москвы
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
В Новой Москве сбили еще два украинских беспилотника. Об этом сообщили в экстренных службах. Всего, по предварительным данным, было уничтожено четыре дрона.
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«Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в новой Москве», — пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что пострадавших нет.
Жители Новой Москвы утром 4 июля сообщили о взрывах. Два беспилотника сбили средствами РЭБ в Новой Москве, один в Калужской области. По данным экстренных служб, это были дроны самолетного типа.
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