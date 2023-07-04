В Новой Москве сбили еще два беспилотника

04 июля 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Беспилотники пытались долететь до Москвы Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Атака беспилотников на Москву В Новой Москве сбили еще два украинских беспилотника. Об этом сообщили в экстренных службах. Всего, по предварительным данным, было уничтожено четыре дрона. Новость по теме Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Новую Москву. Видео «Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в новой Москве», — пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что пострадавших нет. Жители Новой Москвы утром 4 июля сообщили о взрывах. Два беспилотника сбили средствами РЭБ в Новой Москве, один в Калужской области. По данным экстренных служб, это были дроны самолетного типа.

В Новой Москве сбили еще два украинских беспилотника. Об этом сообщили в экстренных службах. Всего, по предварительным данным, было уничтожено четыре дрона. «Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в новой Москве», — пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что пострадавших нет. Жители Новой Москвы утром 4 июля сообщили о взрывах. Два беспилотника сбили средствами РЭБ в Новой Москве, один в Калужской области. По данным экстренных служб, это были дроны самолетного типа.