В Новой Москве сбили еще два беспилотника

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Беспилотники пытались долететь до Москвы Фото:
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Атака беспилотников на Москву

В Новой Москве сбили еще два украинских беспилотника. Об этом сообщили в экстренных службах. Всего, по предварительным данным, было уничтожено четыре дрона.

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«Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в новой Москве», — пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что пострадавших нет.

Жители Новой Москвы утром 4 июля сообщили о взрывах. Два беспилотника сбили средствами РЭБ в Новой Москве, один в Калужской области. По данным экстренных служб, это были дроны самолетного типа.

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В Новой Москве сбили еще два украинских беспилотника. Об этом сообщили в экстренных службах. Всего, по предварительным данным, было уничтожено четыре дрона. «Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в новой Москве», — пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что пострадавших нет. Жители Новой Москвы утром 4 июля сообщили о взрывах. Два беспилотника сбили средствами РЭБ в Новой Москве, один в Калужской области. По данным экстренных служб, это были дроны самолетного типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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