Изгнанный из КПРФ за предательство депутат Чайковского заявился на выборы

06 июля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Югов выдвинулся в качестве самовыдвиженца Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат Чайковской городской думы Дмитрий Югов, которого в 2018 году выдвинуло КПРФ, заявился на выборы в качестве самовыдвиженца. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». Югова исключили из партии, поскольку в момент выбора главы Чайковского, он поддержал Юрия Вострикова вопреки официальным установкам. И сразу после этого получил пост директора муниципального вокзала. «Югов Дмитрий Сергеевич, депутат Чайковской городской думы. Самовыдвижение», — отмечается в системе. Сейчас Дмитрий Югов работает директором МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа». Инсайдер в политэлитах Чайковского рассказывает, что его выдвижение не было согласовано с администрацией города. Дмитрий Югов претендует на мандат депутата по округу №21, от «Единой России» там выдвинут директор ООО ТД «Промспецлес» Анатолий Котов. В округе №9 самовыдвиженцем идет еще один действующий Чайковский депутат от оппозиции (ЛДПР) Николай Гурылев. В списки ЛДПР он в этом году не попал — долго сомневался в том, стоит ли ему переизбираться, говорит источник в партии. «Единую Россию» в округе представляет предприниматель Антон Ильин. Выборы в Чайковском пройдут 8—10 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что оппозиции на этих выборах готовят. В 2018 году большинство в думе взял альянс КПРФ и ЛДПР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Чайковской городской думы Дмитрий Югов, которого в 2018 году выдвинуло КПРФ, заявился на выборы в качестве самовыдвиженца. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». Югова исключили из партии, поскольку в момент выбора главы Чайковского, он поддержал Юрия Вострикова вопреки официальным установкам. И сразу после этого получил пост директора муниципального вокзала. «Югов Дмитрий Сергеевич, депутат Чайковской городской думы. Самовыдвижение», — отмечается в системе. Сейчас Дмитрий Югов работает директором МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа». Инсайдер в политэлитах Чайковского рассказывает, что его выдвижение не было согласовано с администрацией города. Дмитрий Югов претендует на мандат депутата по округу №21, от «Единой России» там выдвинут директор ООО ТД «Промспецлес» Анатолий Котов. В округе №9 самовыдвиженцем идет еще один действующий Чайковский депутат от оппозиции (ЛДПР) Николай Гурылев. В списки ЛДПР он в этом году не попал — долго сомневался в том, стоит ли ему переизбираться, говорит источник в партии. «Единую Россию» в округе представляет предприниматель Антон Ильин. Выборы в Чайковском пройдут 8—10 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что оппозиции на этих выборах готовят. В 2018 году большинство в думе взял альянс КПРФ и ЛДПР.