Лукашенко предложил западным журналистам сделку по ЧВК «Вагнер»

Президент Беларуси Александр Лукашенко покажет лагерь ЧВК «Вагнер» в своей стране, если Запад предоставит данные о размещении французского иностранного легиона. Такие условия сделки Лукашенко озвучил западным репортерам.
«Вы показываете нам французский легион. Их размещение. Мы вам Вагнера», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание БЕЛТА.
Ранее стало известно, что в Беларуси начали строить лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер», передает «Национальная служба новостей». Однако Лукашенко заявлял, что у него нет планов на строительство подобных лагерей, сообщает телеканал 360. Президент указал, что что бойцы «Вагнера» на данный момент находятся в своих постоянных лагерях, передает «Царьград».
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