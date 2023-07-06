Лукашенко предложил западным журналистам сделку по ЧВК «Вагнер» Лукашенко готов показать лагерь ЧВК «Вагнер» в обмен на данные о французском легионе 06 июля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 + Александр Лукашенко хочет увидеть размещение французского легиона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко покажет лагерь ЧВК «Вагнер» в своей стране, если Запад предоставит данные о размещении французского иностранного легиона. Такие условия сделки Лукашенко озвучил западным репортерам. «Вы показываете нам французский легион. Их размещение. Мы вам Вагнера», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание БЕЛТА. Ранее стало известно, что в Беларуси начали строить лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер», передает «Национальная служба новостей». Однако Лукашенко заявлял, что у него нет планов на строительство подобных лагерей, сообщает телеканал 360. Президент указал, что что бойцы «Вагнера» на данный момент находятся в своих постоянных лагерях, передает «Царьград». Президент Беларуси Александр Лукашенко покажет лагерь ЧВК «Вагнер» в своей стране, если Запад предоставит данные о размещении французского иностранного легиона. Такие условия сделки Лукашенко озвучил западным репортерам. «Вы показываете нам французский легион. Их размещение. Мы вам Вагнера», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание БЕЛТА. Ранее стало известно, что в Беларуси начали строить лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер», передает «Национальная служба новостей». Однако Лукашенко заявлял, что у него нет планов на строительство подобных лагерей, сообщает телеканал 360. Президент указал, что что бойцы «Вагнера» на данный момент находятся в своих постоянных лагерях, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям