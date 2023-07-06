Лукашенко предложил западным журналистам сделку по ЧВК «Вагнер»

Лукашенко готов показать лагерь ЧВК «Вагнер» в обмен на данные о французском легионе
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко хочет увидеть размещение французского легиона Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко покажет лагерь ЧВК «Вагнер» в своей стране, если Запад предоставит данные о размещении французского иностранного легиона. Такие условия сделки Лукашенко озвучил западным репортерам.

«Вы показываете нам французский легион. Их размещение. Мы вам Вагнера», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание БЕЛТА.

Ранее стало известно, что в Беларуси начали строить лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер», передает «Национальная служба новостей». Однако Лукашенко заявлял, что у него нет планов на строительство подобных лагерей, сообщает телеканал 360. Президент указал, что что бойцы «Вагнера» на данный момент находятся в своих постоянных лагерях, передает «Царьград».

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Президент Беларуси Александр Лукашенко покажет лагерь ЧВК «Вагнер» в своей стране, если Запад предоставит данные о размещении французского иностранного легиона. Такие условия сделки Лукашенко озвучил западным репортерам. «Вы показываете нам французский легион. Их размещение. Мы вам Вагнера», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание БЕЛТА. Ранее стало известно, что в Беларуси начали строить лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер», передает «Национальная служба новостей». Однако Лукашенко заявлял, что у него нет планов на строительство подобных лагерей, сообщает телеканал 360. Президент указал, что что бойцы «Вагнера» на данный момент находятся в своих постоянных лагерях, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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