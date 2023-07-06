В Свердловской области грибники наткнулись на урожаи ранних опят. Фото

06 июля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

В свердловском лесу обнаружили урожай опят Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В поселке Новоалексеевка (Свердловская область) грибники нашли урожаи ранних опят. Об этом они рассказали в социальных сетях. «Направление Новоалексеевка. Разве что для опят рановато. Но и те уже переросли. На полянках высохли, в тени заплесневели. Червивость зашкаливает из-за жары, но ведра полтора получилось», — сказал местный грибник Сергей Хороших в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» социальной сети «ВКонтакте». Как правило, первые опята появляются в конце августа — начале сентября. Зачастую грибы находят в лесах, возле оврагов, во влажных низинах и возле болот. Ранее URA.RU писало, что ресторан Grand Buffet Ekaterinburg начал привлекать свердловских грибников в качестве «подрядчиков». Уральцы поставляют плоды, из которых в заведении готовят блюда. В Свердловской области нашли урожаи опят Фото: Сергей Хороших Фото: Сергей Хороших

В поселке Новоалексеевка (Свердловская область) грибники нашли урожаи ранних опят. Об этом они рассказали в социальных сетях. «Направление Новоалексеевка. Разве что для опят рановато. Но и те уже переросли. На полянках высохли, в тени заплесневели. Червивость зашкаливает из-за жары, но ведра полтора получилось», — сказал местный грибник Сергей Хороших в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» социальной сети «ВКонтакте». Как правило, первые опята появляются в конце августа — начале сентября. Зачастую грибы находят в лесах, возле оврагов, во влажных низинах и возле болот. Ранее URA.RU писало, что ресторан Grand Buffet Ekaterinburg начал привлекать свердловских грибников в качестве «подрядчиков». Уральцы поставляют плоды, из которых в заведении готовят блюда.