В Свердловской области грибники наткнулись на урожаи ранних опят. Фото

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Осенняя природа, разное Курган, грибы, осенний лес, опята
В свердловском лесу обнаружили урожай опят Фото:

В поселке Новоалексеевка (Свердловская область) грибники нашли урожаи ранних опят. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«Направление Новоалексеевка. Разве что для опят рановато. Но и те уже переросли. На полянках высохли, в тени заплесневели. Червивость зашкаливает из-за жары, но ведра полтора получилось», — сказал местный грибник Сергей Хороших в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» социальной сети «ВКонтакте».

Как правило, первые опята появляются в конце августа — начале сентября. Зачастую грибы находят в лесах, возле оврагов, во влажных низинах и возле болот.

Ранее URA.RU писало, что ресторан Grand Buffet Ekaterinburg начал привлекать свердловских грибников в качестве «подрядчиков». Уральцы поставляют плоды, из которых в заведении готовят блюда.

В Свердловской области нашли урожаи опят
В Свердловской области нашли урожаи опят
Фото:
Фото:

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В поселке Новоалексеевка (Свердловская область) грибники нашли урожаи ранних опят. Об этом они рассказали в социальных сетях. «Направление Новоалексеевка. Разве что для опят рановато. Но и те уже переросли. На полянках высохли, в тени заплесневели. Червивость зашкаливает из-за жары, но ведра полтора получилось», — сказал местный грибник Сергей Хороших в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» социальной сети «ВКонтакте». Как правило, первые опята появляются в конце августа — начале сентября. Зачастую грибы находят в лесах, возле оврагов, во влажных низинах и возле болот. Ранее URA.RU писало, что ресторан Grand Buffet Ekaterinburg начал привлекать свердловских грибников в качестве «подрядчиков». Уральцы поставляют плоды, из которых в заведении готовят блюда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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