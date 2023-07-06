06 июля 2023
05 июля 2023

У жителей ХМАО падает интерес к зарубежной недвижимости

«Этажи»: среди жителей ХМАО на 30% снизился спрос на покупку недвижимости за границей
© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
Больше всего жители ХМАО интересуются жильем в ОАЭ Фото:

Жители Югры стали реже покупать зарубежную недвижимость. С начала года интерес к жилью в других странах у югорчан снизился на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в компании «Этажи».

«В целом, количество заявок на покупку недвижимости в других странах в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на треть. Из всего потока заявок на покупку недвижимости в других странах среди жителей ХМАО в этом году лидирует доля ОАЭ — 29%», — рассказывает ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.

Второй страной по популярности стала Грузия (21%), на третьем месте Киргизия (15%). На Казахстан приходится 14% заявок, а Турцией интересуются 13% югорчан. На остальные страны пришлось всего 8% спроса. В аналогичный период прошлого года лидировали Турция, Казахстан и Киргизия.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно покупать жилье в Дубае. За прошлый год недвижимостью за рубежом интересовалось около 5% югорчан, которые планировали переезд из региона.

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Жители Югры стали реже покупать зарубежную недвижимость. С начала года интерес к жилью в других странах у югорчан снизился на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в компании «Этажи». «В целом, количество заявок на покупку недвижимости в других странах в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на треть. Из всего потока заявок на покупку недвижимости в других странах среди жителей ХМАО в этом году лидирует доля ОАЭ — 29%», — рассказывает ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов. Второй страной по популярности стала Грузия (21%), на третьем месте Киргизия (15%). На Казахстан приходится 14% заявок, а Турцией интересуются 13% югорчан. На остальные страны пришлось всего 8% спроса. В аналогичный период прошлого года лидировали Турция, Казахстан и Киргизия. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно покупать жилье в Дубае. За прошлый год недвижимостью за рубежом интересовалось около 5% югорчан, которые планировали переезд из региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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