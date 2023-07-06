Мэрия Кургана опротестовала сроки расселения аварийного дома

Мэрия Кургана добилась отмены срока сноса аварийного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд отменил решение, которое обязывало администрацию Кургана расселить аварийный дом в Восточном микрорайоне. Информация появилась в материалах Седьмого кассационного суда.

«Решение <…> в части возложения на администрацию города Кургана обязанности по отселению жильцов из многоквартирного дома № 1 по ул. Чайковского в г. Кургане в течение шести месяцев со дня принятия соответствующего решения — отменить», — сообщается в кассационном решении. Дом был признан аварийным в феврале 2022 года и подлежит сносу.

Здание не попало в программу расселения из аварийного жилья до 2025 года. Однако состояние дома было признано опасным, что заставило прокурора Кургана обратиться в суд. Было решено установить «срок отселения жильцов из многоквартирного дома № 1 по ул. Чайковского в г. Кургане в течение шести месяцев со дня принятия соответствующего решения». Апелляционный суд оставил решение в силе.

Администрация города подала новую жалобу. В кассационном суде заметили, что определение срока сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, а также срока отселения из него физических лиц отнесено к компетенции органа местного самоуправления. Судья согласился, что постановление было принято с нарушением норма законности и права. В части сроков расселения решение было отменено.

Редакция URA.RU обратилась в администрацию города с целью выяснить планируемый срок расселения аварийного дома. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин заинтересовался делом курганской пенсионерки, ждущей жилья 37 лет. Ее дом был признан в 2017 году аварийным, однако ее так и не переселили в другое жилье.