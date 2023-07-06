Мать курганца из ЧВК «Вагнера» не дождалась выплат за награду погибшего сына

Мать погибшего на СВО курганца не дождалась выплат за медаль сына Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мать курганца, погибшего во время конфликта на Украине, не получила за награду сына денежных выплат. Об этом URA.RU сообщила сама женщина. В военкомате ей пояснили, что мужчина не был военнослужащим, поэтому выплаты от Минобороны не положены.

«Сын Станислав Карелин погиб 26 мая на СВО. Был награжден медалью „За отвагу“. При этом никаких выплат не произвели», — рассказала женщина. По ее словам, она обращалась с данным вопросом в различные ведомства.

Женщина отметила, что ее сын служил в ЧВК «Вагнер». За участие в военных действиях он получил государственную награду (фото медали и удостоверения есть в распоряжении редакции). Мать слышала, что при таких наградах дают денежные выплаты. Сопутствующих медали выплат она не получала.

«Соцзащита и военкомат сказали, что ничего не положено, потому что он ушел (принимать участие в военных действиях), как гражданское лицо», — рассказала мать погибшего. Согласно открытым данным, награжденные медалью «За отвагу» получают пять окладов по месту своей службы. Ей были перечислены средства лишь от военной компании «Вагнер» после гибели сына.

В областном военкомате URA.RU разъяснили, что подобные факты случаются. К Минобороны курганец не имел отношения, поэтому выплат от ведомства его родственники получить не могут.