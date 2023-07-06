Губернатор Курганской области отметил депутата Государственной Думы Александра Ильтякова как человека, которого боятся воры бюджетных денег. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».
«Саша парень сильный и прямолинейный, за что его боялись и не любили мелкие воровайки бюджетных денег и разного рода интриганишки местного разлива. Как их Саша называет — бесы», — пишет Шумков.
Губернатор и депутат ГД встретились в Частоозерье, куда глава Курганской области поехал с проверкой. Там Шумков посмотрел на то, как идет ремонт школы, больницы, дороги и водозабора. По его словам, таких изменений не было бы без личного участия Ильтякова. Губернатор также оценил новый парк с фонтаном.
Ранее URA.RU писало, что Губернатор Шумков считает, что подрядчиков мотивирует «пинок дружеский направляющий». Такой метод глава региона предложил в дополнение к заработной плате.
В Частоозерье построили новый парк
Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»
Губернатор Шумков назвал Ильтякова человеком, которого боятся воры бюджетных денег
Губернатор Курганской области отметил депутата Государственной Думы Александра Ильтякова как человека, которого боятся воры бюджетных денег. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Саша парень сильный и прямолинейный, за что его боялись и не любили мелкие воровайки бюджетных денег и разного рода интриганишки местного разлива. Как их Саша называет — бесы», — пишет Шумков. Губернатор и депутат ГД встретились в Частоозерье, куда глава Курганской области поехал с проверкой. Там Шумков посмотрел на то, как идет ремонт школы, больницы, дороги и водозабора. По его словам, таких изменений не было бы без личного участия Ильтякова. Губернатор также оценил новый парк с фонтаном. Ранее URA.RU писало, что Губернатор Шумков считает, что подрядчиков мотивирует «пинок дружеский направляющий». Такой метод глава региона предложил в дополнение к заработной плате.