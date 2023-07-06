Губернатор Шумков рассказал, кого боятся воры бюджетных денег. Фото

Курганский губернатор назвал депутата Ильтякова борцом с ворами бюджетных денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, шумков вадим, куташи оксана
Губернатор Шумков встретился с Александром Ильтяковым Фото:

Губернатор Курганской области отметил депутата Государственной Думы Александра Ильтякова как человека, которого боятся воры бюджетных денег. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Саша парень сильный и прямолинейный, за что его боялись и не любили мелкие воровайки бюджетных денег и разного рода интриганишки местного разлива. Как их Саша называет — бесы», — пишет Шумков.

Губернатор и депутат ГД встретились в Частоозерье, куда глава Курганской области поехал с проверкой. Там Шумков посмотрел на то, как идет ремонт школы, больницы, дороги и водозабора. По его словам, таких изменений не было бы без личного участия Ильтякова. Губернатор также оценил новый парк с фонтаном.

Ранее URA.RU писало, что Губернатор Шумков считает, что подрядчиков мотивирует «пинок дружеский направляющий». Такой метод глава региона предложил в дополнение к заработной плате.

В Частоозерье построили новый парк
В Частоозерье построили новый парк
Фото:
Губернатор Шумков назвал Ильтякова человеком, которого боятся воры бюджетных денег
Губернатор Шумков назвал Ильтякова человеком, которого боятся воры бюджетных денег
Фото:

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Губернатор Курганской области отметил депутата Государственной Думы Александра Ильтякова как человека, которого боятся воры бюджетных денег. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Саша парень сильный и прямолинейный, за что его боялись и не любили мелкие воровайки бюджетных денег и разного рода интриганишки местного разлива. Как их Саша называет — бесы», — пишет Шумков. Губернатор и депутат ГД встретились в Частоозерье, куда глава Курганской области поехал с проверкой. Там Шумков посмотрел на то, как идет ремонт школы, больницы, дороги и водозабора. По его словам, таких изменений не было бы без личного участия Ильтякова. Губернатор также оценил новый парк с фонтаном. Ранее URA.RU писало, что Губернатор Шумков считает, что подрядчиков мотивирует «пинок дружеский направляющий». Такой метод глава региона предложил в дополнение к заработной плате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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