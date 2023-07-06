Курганский губернатор назвал депутата Ильтякова борцом с ворами бюджетных денег

Губернатор Шумков встретился с Александром Ильтяковым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области отметил депутата Государственной Думы Александра Ильтякова как человека, которого боятся воры бюджетных денег. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Саша парень сильный и прямолинейный, за что его боялись и не любили мелкие воровайки бюджетных денег и разного рода интриганишки местного разлива. Как их Саша называет — бесы», — пишет Шумков.

Губернатор и депутат ГД встретились в Частоозерье, куда глава Курганской области поехал с проверкой. Там Шумков посмотрел на то, как идет ремонт школы, больницы, дороги и водозабора. По его словам, таких изменений не было бы без личного участия Ильтякова. Губернатор также оценил новый парк с фонтаном.

Ранее URA.RU писало, что Губернатор Шумков считает, что подрядчиков мотивирует «пинок дружеский направляющий». Такой метод глава региона предложил в дополнение к заработной плате.

В Частоозерье построили новый парк Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»