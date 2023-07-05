05 июля 2023

В ЯНАО горит более 500 гектаров леса

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В округе действует 16 природных пожаров Фото:
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На данный момент на территории ЯНАО действует 16 природных пожаров. Площадь пожаров достигла 505 гектаров, сообщили в окружном управлении МЧС.

«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 16 природных пожаров на площади 505 Га. Локализованы 2 очага на площади 12,5 Га», — уточнили в МЧС.

В пожарном ведомстве добавили, что всего за сутки удалось потушить 11 пожаров на площади 25,8 Га. Для ликвидации возгораний привлекли 183 человека и 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в регионе действовало 14 природных пожаров. Огонь накрыл пять районов Ямала.

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На данный момент на территории ЯНАО действует 16 природных пожаров. Площадь пожаров достигла 505 гектаров, сообщили в окружном управлении МЧС. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 16 природных пожаров на площади 505 Га. Локализованы 2 очага на площади 12,5 Га», — уточнили в МЧС. В пожарном ведомстве добавили, что всего за сутки удалось потушить 11 пожаров на площади 25,8 Га. Для ликвидации возгораний привлекли 183 человека и 5 единиц техники. Ранее сообщалось, что в регионе действовало 14 природных пожаров. Огонь накрыл пять районов Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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