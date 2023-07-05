В ЯНАО горит более 500 гектаров леса

В округе действует 16 природных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

На данный момент на территории ЯНАО действует 16 природных пожаров. Площадь пожаров достигла 505 гектаров, сообщили в окружном управлении МЧС.

«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 16 природных пожаров на площади 505 Га. Локализованы 2 очага на площади 12,5 Га», — уточнили в МЧС.

В пожарном ведомстве добавили, что всего за сутки удалось потушить 11 пожаров на площади 25,8 Га. Для ликвидации возгораний привлекли 183 человека и 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в регионе действовало 14 природных пожаров. Огонь накрыл пять районов Ямала.