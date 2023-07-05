Тюменский ресторанный холдинг перезапустит всю сеть своих кофеен

Тюменский ресторанный холдинг «Максим» объявил об объединении своих гастрокофеен и кондитерий. Теперь заведения будут входить в одну сеть, но получат уникальные концепции. Об этих изменениях рассказала учредитель холдинга Лариса Невидайло.
«Многие догадались, что мы решили объединить гастрокофейни и кондитерии в одну сеть, с разными форматами. Историческая кофейня:
легенда нашего города, с которой все началось. Самая первая кофейня с винтажным интерьером и летней террасой. Кофейни-кондитерские: здесь гостей встречают витрины с кондитерскими изделиями, выпечкой, шикарными тортами, свежеиспеченным хлебом и витриной to go с сытной едой», — написала Невидайло в своем telegram-канале.
Также будет еще два формата. Гастрокофейни, где акцент сделают на ресторанной подачи блюд вместе с кофе собственной обжарки, и мини-кофейни, в которых будут кондитерские изделия, выпечка и кофе.
Ранее URA.RU сообщало, что Лариса Невидайло стала партнером филиала корейского стритфуд-ресторана Chicko в Тюмени. Она похвалила создателя сети, отметив уникальность и необходимость проекта для города.
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