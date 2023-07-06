В Тюменской области обвалились цены на игровые компьютеры

В Тюменской области подешевели игровые компьютеры

Подержанные игровые компьютеры в Тюменской области подешевели на 30% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость подержанных игровых компьютеров в Тюменской области упала, в среднем, на 30%. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из игровых салонов. По его словам, на онлайн-площадке Авито появились десятки объявлений о продаже мощных б/у компьютеров по сниженным ценам.

«На Авито вполне реально найти мощный подержанный компьютер за относительно небольшие деньги. Хотя еще полгода назад такие машины стоили примерно на 30% дороже. Объективных причин для снижения цен лично я не вижу. Видимо, люди переходят на игровые приставки», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, средняя стоимость подержанных игровых компьютеров повышенной мощности на сайте Авито составляет 30 — 40 тыс. рублей. «Недавно я видел объявление о продаже игрового компьютера на базе Intel Xeon E5 2670 с хорошей видеокартой. Очень приличная машина. Большинство современных игр на ней пойдет. Цена вопроса — 46 тыс. рублей. Считается, что это не очень дорого», — добавил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области начали избавляться от игровых приставок Xbox. Этому предшествовала массовая блокировка работы консолей на территории России из-за санкций против РФ.