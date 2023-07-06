Бастрыкин потребовал доклад о массовом заражении сальмонеллезом в Магнитогорске

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Глава СКР поручил начальнику челябинского управления Петру Решетникову доложить о расследовании Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин 6 июля 2023 года потребовал от начальника челябинского управления Петра Решетникова предоставить доклад, как идет расследование уголовного дела по факту массового заражения сальмонеллезом в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В лечебное учреждение Магнитогорска обратились местные жители с подозрением на инфекционное заболевание. По предварительным данным, они обедали в одном из городских кафе. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить о ходе проведения доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Массовые отравления после посещения кафе «Хорошее место» начались 5 июля. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Проверка находится на контроле у прокуратуры региона. В шаурме, которую ели посетители выявили сальмонеллу. Кафе сейчас закрыто.

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Глава СКР Александр Бастрыкин 6 июля 2023 года потребовал от начальника челябинского управления Петра Решетникова предоставить доклад, как идет расследование уголовного дела по факту массового заражения сальмонеллезом в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «В лечебное учреждение Магнитогорска обратились местные жители с подозрением на инфекционное заболевание. По предварительным данным, они обедали в одном из городских кафе. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить о ходе проведения доследственной проверки», — говорится в сообщении. Массовые отравления после посещения кафе «Хорошее место» начались 5 июля. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Проверка находится на контроле у прокуратуры региона. В шаурме, которую ели посетители выявили сальмонеллу. Кафе сейчас закрыто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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