Бастрыкин потребовал доклад о массовом заражении сальмонеллезом в Магнитогорске

Глава СКР Александр Бастрыкин 6 июля 2023 года потребовал от начальника челябинского управления Петра Решетникова предоставить доклад, как идет расследование уголовного дела по факту массового заражения сальмонеллезом в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В лечебное учреждение Магнитогорска обратились местные жители с подозрением на инфекционное заболевание. По предварительным данным, они обедали в одном из городских кафе. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить о ходе проведения доследственной проверки», — говорится в сообщении.
Массовые отравления после посещения кафе «Хорошее место» начались 5 июля. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Проверка находится на контроле у прокуратуры региона. В шаурме, которую ели посетители выявили сальмонеллу. Кафе сейчас закрыто.
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