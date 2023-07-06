В шаурме, из-за которой массово заболели магнитогорцы, обнаружили сальмонеллу

В настоящее время заведение быстропита не работает Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В шаурме, которой массово отравились посетители кафе «Хорошее место» в Магнитогорске (Челябинская область) выявили сальмонеллу. Об этом URA.RU сообщили 6 июля в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«В ходе эпидемиологического расследования по случаям заболевания кишечной инфекцией посетителей предприятия общепита „Хорошее место“ выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза. По предварительным данным, причиной заболевания посетителей стало употребление пищевой продукции, изготовленной на данном предприятии общественного питания», — сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

В ведомстве отметили, что противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле.

Массовые отравления после употребления шаурмы начались 5 июля. В дело уже вмешалась прокуратура. В самом заведении выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. В настоящее время оно закрыто.