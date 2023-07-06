В шаурме, из-за которой массово заболели магнитогорцы, обнаружили сальмонеллу

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Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
В настоящее время заведение быстропита не работает Фото:

В шаурме, которой массово отравились посетители кафе «Хорошее место» в Магнитогорске (Челябинская область) выявили сальмонеллу. Об этом URA.RU сообщили 6 июля в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«В ходе эпидемиологического расследования по случаям заболевания кишечной инфекцией посетителей предприятия общепита „Хорошее место“ выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза. По предварительным данным, причиной заболевания посетителей стало употребление пищевой продукции, изготовленной на данном предприятии общественного питания», — сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

В ведомстве отметили, что противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле.

Массовые отравления после употребления шаурмы начались 5 июля. В дело уже вмешалась прокуратура. В самом заведении выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. В настоящее время оно закрыто.

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В шаурме, которой массово отравились посетители кафе «Хорошее место» в Магнитогорске (Челябинская область) выявили сальмонеллу. Об этом URA.RU сообщили 6 июля в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «В ходе эпидемиологического расследования по случаям заболевания кишечной инфекцией посетителей предприятия общепита „Хорошее место“ выявлена ДНК возбудителя сальмонеллеза. По предварительным данным, причиной заболевания посетителей стало употребление пищевой продукции, изготовленной на данном предприятии общественного питания», — сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора региона. В ведомстве отметили, что противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле. Массовые отравления после употребления шаурмы начались 5 июля. В дело уже вмешалась прокуратура. В самом заведении выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. В настоящее время оно закрыто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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