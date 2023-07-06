Свердловский омбудсмен раскрыла, сколько бойцов освободили из плена ВСУ

В ходе обмена племенными между Россией и Украиной в Свердловскую область вернулось пятеро участников СВО. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«В результате переговоров с киевской стороной на Средний Урал возвращаются пятеро свердловчан из разных городов и сел региона, которые долгое время находились в украинском плену. Ребята находятся в удовлетворительном состоянии. После оказания медицинской и психологической помощи они вернутся к своим семьям», — отметила Мерзлякова.
Ранее URA.RU писало о том, что накануне Дня России свердловского военнослужащего вернули из плена. Об этом написала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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