Свердловский омбудсмен раскрыла, сколько бойцов освободили из плена ВСУ

Омбудсмен Мерзлякова: из плена ВСУ освободили пять свердловчан
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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова заявила о том, что солдаты, попавшие в плен, вернулись в регион Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе обмена племенными между Россией и Украиной в Свердловскую область вернулось пятеро участников СВО. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«В результате переговоров с киевской стороной на Средний Урал возвращаются пятеро свердловчан из разных городов и сел региона, которые долгое время находились в украинском плену. Ребята находятся в удовлетворительном состоянии. После оказания медицинской и психологической помощи они вернутся к своим семьям», — отметила Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало о том, что накануне Дня России свердловского военнослужащего вернули из плена. Об этом написала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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В ходе обмена племенными между Россией и Украиной в Свердловскую область вернулось пятеро участников СВО. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «В результате переговоров с киевской стороной на Средний Урал возвращаются пятеро свердловчан из разных городов и сел региона, которые долгое время находились в украинском плену. Ребята находятся в удовлетворительном состоянии. После оказания медицинской и психологической помощи они вернутся к своим семьям», — отметила Мерзлякова. Ранее URA.RU писало о том, что накануне Дня России свердловского военнослужащего вернули из плена. Об этом написала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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