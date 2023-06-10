10 июня 2023

Свердловского бойца вернули из плена

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Бойца из Свердловской области вернули из плена накануне Дня России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойца, участвовавшего в спецоперации на Украине, вернули из плена. Об этом рассказала омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Накануне Дня России хорошая новость. Свердловского военнослужащего вернули из плена. Благодарю [уполномоченного по правам человека в России] Татьяну Москалькову и всех, кто занимался кропотливой, сложной работой по возвращению наших ребят из плена», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что 11 июня в Россию из зоны спецоперации вернется 94 военнопленных. Российских бойцов доставят в медицинские учреждения, где они пройдут лечение и реабилитацию.

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Бойца, участвовавшего в спецоперации на Украине, вернули из плена. Об этом рассказала омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Накануне Дня России хорошая новость. Свердловского военнослужащего вернули из плена. Благодарю [уполномоченного по правам человека в России] Татьяну Москалькову и всех, кто занимался кропотливой, сложной работой по возвращению наших ребят из плена», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что 11 июня в Россию из зоны спецоперации вернется 94 военнопленных. Российских бойцов доставят в медицинские учреждения, где они пройдут лечение и реабилитацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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