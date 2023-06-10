Свердловского бойца вернули из плена

11 июня 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Бойца из Свердловской области вернули из плена накануне Дня России Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойца, участвовавшего в спецоперации на Украине, вернули из плена. Об этом рассказала омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Накануне Дня России хорошая новость. Свердловского военнослужащего вернули из плена. Благодарю [уполномоченного по правам человека в России] Татьяну Москалькову и всех, кто занимался кропотливой, сложной работой по возвращению наших ребят из плена», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что 11 июня в Россию из зоны спецоперации вернется 94 военнопленных. Российских бойцов доставят в медицинские учреждения, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Бойца, участвовавшего в спецоперации на Украине, вернули из плена. Об этом рассказала омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Накануне Дня России хорошая новость. Свердловского военнослужащего вернули из плена. Благодарю [уполномоченного по правам человека в России] Татьяну Москалькову и всех, кто занимался кропотливой, сложной работой по возвращению наших ребят из плена», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что 11 июня в Россию из зоны спецоперации вернется 94 военнопленных. Российских бойцов доставят в медицинские учреждения, где они пройдут лечение и реабилитацию.