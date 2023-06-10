Свердловского бойца вернули из плена

Бойца, участвовавшего в спецоперации на Украине, вернули из плена. Об этом рассказала омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Накануне Дня России хорошая новость. Свердловского военнослужащего вернули из плена. Благодарю [уполномоченного по правам человека в России] Татьяну Москалькову и всех, кто занимался кропотливой, сложной работой по возвращению наших ребят из плена», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что 11 июня в Россию из зоны спецоперации вернется 94 военнопленных. Российских бойцов доставят в медицинские учреждения, где они пройдут лечение и реабилитацию.
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