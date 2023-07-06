Власти ХМАО снизили шансы оппозиции пиариться на выборах тюменского губернатора. Инсайд

06 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Местным СМИ запретили агитировать оппозицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Внутриполитический блок правительства ХМАО уменьшили возможности оппозиционных депутатов провести PR-компанию на выборах губернатора Тюменской области. По данным источников URA.RU в медиа, местные СМИ получили установку отозвать уведомления с прайсами, которые уже были направлены в областной избирком для участия в агитации. «Внутрипол ХМАО уменьшил шансы оппозиции попиариться на выборах тюменского губернатора. Местные СМИ получили установку отозвать уведомления с прайсами, которые уже были направлены в облизбирком для участия в агитации. Это заблокирует возможность пиариться на средства с избирательных счетов. Нет аккредитованных СМИ — нет агитации конкурентов. А с расклейкой уже проще бороться», — считает инсайдер. Несколько опрошенных медиаменеджеров на условиях анонимности подтвердили получение директиве об отзыве заявок. «При этом, в окружных правительственных СМИ возможности для бесплатной агитации всех кандидатов остаются», — сообщает один из собеседников агентства. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Внутриполитический блок правительства ХМАО уменьшили возможности оппозиционных депутатов провести PR-компанию на выборах губернатора Тюменской области. По данным источников URA.RU в медиа, местные СМИ получили установку отозвать уведомления с прайсами, которые уже были направлены в областной избирком для участия в агитации. «Внутрипол ХМАО уменьшил шансы оппозиции попиариться на выборах тюменского губернатора. Местные СМИ получили установку отозвать уведомления с прайсами, которые уже были направлены в облизбирком для участия в агитации. Это заблокирует возможность пиариться на средства с избирательных счетов. Нет аккредитованных СМИ — нет агитации конкурентов. А с расклейкой уже проще бороться», — считает инсайдер. Несколько опрошенных медиаменеджеров на условиях анонимности подтвердили получение директиве об отзыве заявок. «При этом, в окружных правительственных СМИ возможности для бесплатной агитации всех кандидатов остаются», — сообщает один из собеседников агентства. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.