Власти ХМАО снизили шансы оппозиции пиариться на выборах тюменского губернатора. Инсайд

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Заседание КПРФ. Курган, чиновник, руки, депутат
Местным СМИ запретили агитировать оппозицию Фото:

Внутриполитический блок правительства ХМАО уменьшили возможности оппозиционных депутатов провести PR-компанию на выборах губернатора Тюменской области. По данным источников URA.RU в медиа, местные СМИ получили установку отозвать уведомления с прайсами, которые уже были направлены в областной избирком для участия в агитации.

«Внутрипол ХМАО уменьшил шансы оппозиции попиариться на выборах тюменского губернатора. Местные СМИ получили установку отозвать уведомления с прайсами, которые уже были направлены в облизбирком для участия в агитации. Это заблокирует возможность пиариться на средства с избирательных счетов. Нет аккредитованных СМИ — нет агитации конкурентов. А с расклейкой уже проще бороться», — считает инсайдер.

Несколько опрошенных медиаменеджеров на условиях анонимности подтвердили получение директиве об отзыве заявок. «При этом, в окружных правительственных СМИ возможности для бесплатной агитации всех кандидатов остаются», — сообщает один из собеседников агентства.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

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Внутриполитический блок правительства ХМАО уменьшили возможности оппозиционных депутатов провести PR-компанию на выборах губернатора Тюменской области. По данным источников URA.RU в медиа, местные СМИ получили установку отозвать уведомления с прайсами, которые уже были направлены в областной избирком для участия в агитации. «Внутрипол ХМАО уменьшил шансы оппозиции попиариться на выборах тюменского губернатора. Местные СМИ получили установку отозвать уведомления с прайсами, которые уже были направлены в облизбирком для участия в агитации. Это заблокирует возможность пиариться на средства с избирательных счетов. Нет аккредитованных СМИ — нет агитации конкурентов. А с расклейкой уже проще бороться», — считает инсайдер. Несколько опрошенных медиаменеджеров на условиях анонимности подтвердили получение директиве об отзыве заявок. «При этом, в окружных правительственных СМИ возможности для бесплатной агитации всех кандидатов остаются», — сообщает один из собеседников агентства. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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