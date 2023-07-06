Власти США подтвердили, что рассматривают вопрос поставок Украине запрещенного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас, stock
На данный момент нет решения о поставках Украине кассетных боеприпасов, заявил Эндрю Бейтс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что США рассматривают вопрос поставок кассетных боеприпасов Украине. Однако пока нет однозначных объявлений, подчеркнул он.

Новость по теме
Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине

«Этот вопрос (по отправке Украине кассетных боеприпасов — прим. URA.RU) находится на стадии активного рассмотрения. На данный момент мне нечего объявить», — сообщил Бейтс в беседе с журналистами. Трансляция беседы доступна на youtube-канале Белого дома.

Ранее в американском издании The New York Times писали, что США могут отправить Украине кассетные боеприпасы, передает RT. Они запрещены в большинстве стран мира. Конвенция по таким боеприпасам вступила в силу 1 августа 2010 года.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что США рассматривают вопрос поставок кассетных боеприпасов Украине. Однако пока нет однозначных объявлений, подчеркнул он. «Этот вопрос (по отправке Украине кассетных боеприпасов — прим. URA.RU) находится на стадии активного рассмотрения. На данный момент мне нечего объявить», — сообщил Бейтс в беседе с журналистами. Трансляция беседы доступна на youtube-канале Белого дома. Ранее в американском издании The New York Times писали, что США могут отправить Украине кассетные боеприпасы, передает RT. Они запрещены в большинстве стран мира. Конвенция по таким боеприпасам вступила в силу 1 августа 2010 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...