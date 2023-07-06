Власти США подтвердили, что рассматривают вопрос поставок Украине запрещенного оружия

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что США рассматривают вопрос поставок кассетных боеприпасов Украине. Однако пока нет однозначных объявлений, подчеркнул он.
«Этот вопрос (по отправке Украине кассетных боеприпасов — прим. URA.RU) находится на стадии активного рассмотрения. На данный момент мне нечего объявить», — сообщил Бейтс в беседе с журналистами. Трансляция беседы доступна на
Ранее в американском издании The New York Times писали, что США могут отправить Украине кассетные боеприпасы, передает RT. Они запрещены в большинстве стран мира. Конвенция по таким боеприпасам вступила в силу 1 августа 2010 года.
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