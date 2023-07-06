Власти США подтвердили, что рассматривают вопрос поставок Украине запрещенного оружия

06 июля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

На данный момент нет решения о поставках Украине кассетных боеприпасов, заявил Эндрю Бейтс Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что США рассматривают вопрос поставок кассетных боеприпасов Украине. Однако пока нет однозначных объявлений, подчеркнул он. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине «Этот вопрос (по отправке Украине кассетных боеприпасов — прим. URA.RU) находится на стадии активного рассмотрения. На данный момент мне нечего объявить», — сообщил Бейтс в беседе с журналистами. Трансляция беседы доступна на youtube-канале Белого дома. Ранее в американском издании The New York Times писали, что США могут отправить Украине кассетные боеприпасы, передает RT. Они запрещены в большинстве стран мира. Конвенция по таким боеприпасам вступила в силу 1 августа 2010 года.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что США рассматривают вопрос поставок кассетных боеприпасов Украине. Однако пока нет однозначных объявлений, подчеркнул он. «Этот вопрос (по отправке Украине кассетных боеприпасов — прим. URA.RU) находится на стадии активного рассмотрения. На данный момент мне нечего объявить», — сообщил Бейтс в беседе с журналистами. Трансляция беседы доступна на youtube-канале Белого дома. Ранее в американском издании The New York Times писали, что США могут отправить Украине кассетные боеприпасы, передает RT. Они запрещены в большинстве стран мира. Конвенция по таким боеприпасам вступила в силу 1 августа 2010 года.