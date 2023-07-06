Возле Почтамта в Кургане введут ограничения для водителей

Курганцам запретят парковаться возле центрального отделения Почты России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Кургана запретят парковаться рядом с отделением Почты России на улице Гоголя, 44. Соответствующая информация сообщается в постановлении администрации города.

«Запретить остановку и стоянку транспортных средств с установкой дорожных знаков „Остановка запрещена“ и „Зона действия“ с обеих сторон автомобильного проезда, расположенного между ул. Володарского и зданием по адресу: ул. Гоголя, 44. Установить дорожные знаки не ранее, чем через двадцать дней с момента опубликования данного постановления», — указано на сайте мэрии Кургана.

Сообщается, что данное постановление пришлось принять для того, чтобы техника управления Федеральной почтовой службы Курганской области могла проехать беспрепятственно. Мэрия Кургана рекомендует сотрудникам городского управления полиции следить за соблюдением запрета на парковку. Контролировать выполнение постановления администрации будет директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана запретили парковку возле Набережной. Действие ограничения для водителей начинается с 23:00 до 06:00 часов.