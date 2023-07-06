Попавший в плен челябинский боец вернулся домой

В Челябинскую область из украинского плена вернулся житель Снежинска. Об этом 6 июля сообщила уполномоченный по правам человека в регион Юлия Сударенко и поблагодарила российского омбудсмена Татьяну Москалькову.
«Сейчас пришла замечательная новость — в ходе очередного обмена военнопленными вернулся наш земляк из Снежинска! Разделила радость с его мамой! Искренняя признательность Татьяне Николаевне Москальковой!», — написала Сударенко в своем telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена 6 июля были возвращены 45 российских военнослужащих. В ведомстве отметили, что российским солдатам грозила смертельная опасность.
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