Попавший в плен челябинский боец вернулся домой

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Из плена житель Снежинска вернулся в ходе операции по обмену военнопленными Фото:

В Челябинскую область из украинского плена вернулся житель Снежинска. Об этом 6 июля сообщила уполномоченный по правам человека в регион Юлия Сударенко и поблагодарила российского омбудсмена Татьяну Москалькову.

«Сейчас пришла замечательная новость — в ходе очередного обмена военнопленными вернулся наш земляк из Снежинска! Разделила радость с его мамой! Искренняя признательность Татьяне Николаевне Москальковой!», — написала Сударенко в своем telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена 6 июля были возвращены 45 российских военнослужащих. В ведомстве отметили, что российским солдатам грозила смертельная опасность.

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В Челябинскую область из украинского плена вернулся житель Снежинска. Об этом 6 июля сообщила уполномоченный по правам человека в регион Юлия Сударенко и поблагодарила российского омбудсмена Татьяну Москалькову. «Сейчас пришла замечательная новость — в ходе очередного обмена военнопленными вернулся наш земляк из Снежинска! Разделила радость с его мамой! Искренняя признательность Татьяне Николаевне Москальковой!», — написала Сударенко в своем telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена 6 июля были возвращены 45 российских военнослужащих. В ведомстве отметили, что российским солдатам грозила смертельная опасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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