Удалось спасти семь человек, сообщает РЕН ТВ
В бизнес-центре Москвы «Ямская-Сити» произошел пожар. Люди заблокированы в здании. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Пожар в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля в Москве. <…> На третьем этаже заблокированы люди — они зовут на помощь», — пишет канал. РЕН ТВ в telegram-канале уточняет, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Пока что удалось спасти семь человек.
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