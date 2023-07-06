В московском бизнес-центре людей заблокировало при пожаре. Видео

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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
Удалось спасти семь человек, сообщает РЕН ТВ Фото:

В бизнес-центре Москвы «Ямская-Сити» произошел пожар. Люди заблокированы в здании. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Пожар в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля в Москве. <…> На третьем этаже заблокированы люди — они зовут на помощь», — пишет канал. РЕН ТВ в telegram-канале уточняет, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Пока что удалось спасти семь человек.

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В бизнес-центре Москвы «Ямская-Сити» произошел пожар. Люди заблокированы в здании. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Пожар в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля в Москве. <…> На третьем этаже заблокированы люди — они зовут на помощь», — пишет канал. РЕН ТВ в telegram-канале уточняет, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Пока что удалось спасти семь человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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