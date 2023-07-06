В московском бизнес-центре людей заблокировало при пожаре. Видео

06 июля 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Удалось спасти семь человек, сообщает РЕН ТВ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В бизнес-центре Москвы «Ямская-Сити» произошел пожар. Люди заблокированы в здании. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Пожар в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля в Москве. <…> На третьем этаже заблокированы люди — они зовут на помощь», — пишет канал. РЕН ТВ в telegram-канале уточняет, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Пока что удалось спасти семь человек.

В бизнес-центре Москвы «Ямская-Сити» произошел пожар. Люди заблокированы в здании. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Пожар в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля в Москве. <…> На третьем этаже заблокированы люди — они зовут на помощь», — пишет канал. РЕН ТВ в telegram-канале уточняет, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Пока что удалось спасти семь человек.