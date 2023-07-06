Mash: в химическом институте Москвы произошел взрыв

При взрыве пострадал один человек, сообщает Mash
В лабораторном корпусе Института органической химии в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, есть один пострадавший. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Один человек пострадал при взрыве вещества в лабораторном корпусе Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве», — пишет telegram-канал. Уточняется, что одного пострадавшего госпитализировали. У него химические ожоги тела.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Института органической химии и в МЧС России по Московской области. Ответ ожидается.
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