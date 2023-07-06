Mash: в химическом институте Москвы произошел взрыв

06 июля 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

При взрыве пострадал один человек, сообщает Mash Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В лабораторном корпусе Института органической химии в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, есть один пострадавший. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Один человек пострадал при взрыве вещества в лабораторном корпусе Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве», — пишет telegram-канал. Уточняется, что одного пострадавшего госпитализировали. У него химические ожоги тела. URA.RU направило запрос в пресс-службу Института органической химии и в МЧС России по Московской области. Ответ ожидается.

В лабораторном корпусе Института органической химии в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, есть один пострадавший. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Один человек пострадал при взрыве вещества в лабораторном корпусе Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве», — пишет telegram-канал. Уточняется, что одного пострадавшего госпитализировали. У него химические ожоги тела. URA.RU направило запрос в пресс-службу Института органической химии и в МЧС России по Московской области. Ответ ожидается.