Mash: в химическом институте Москвы произошел взрыв

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При взрыве пострадал один человек, сообщает Mash Фото:

В лабораторном корпусе Института органической химии в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, есть один пострадавший. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Один человек пострадал при взрыве вещества в лабораторном корпусе Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве», — пишет telegram-канал. Уточняется, что одного пострадавшего госпитализировали. У него химические ожоги тела.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Института органической химии и в МЧС России по Московской области. Ответ ожидается.

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В лабораторном корпусе Института органической химии в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, есть один пострадавший. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Один человек пострадал при взрыве вещества в лабораторном корпусе Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве», — пишет telegram-канал. Уточняется, что одного пострадавшего госпитализировали. У него химические ожоги тела. URA.RU направило запрос в пресс-службу Института органической химии и в МЧС России по Московской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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