Пермские метеорологи предупредили об усилении гидрологической засухи

07 июля 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Приток воды в Камское водохранилище снижается Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Прикамье фиксируют усиление гидрологической засухи. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Усиливается гидрологическая засуха. Приток воды в Камское водохранилище в настоящее время в три раза меньше нормы, и заметно отстает от показателей аномально засушливых 2010 и 2021 годов», — написано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». В начале года в регионе был зафиксирован рост среднегодовой температуры, что является трендом глобального потепления. Сообщалось, что в среднем температура выросла примерно на 1,5 градуса за 40 лет. В начале лета засушливая погода стала причиной гибели посевов прикамских аграриев. Из-за этого власти как минимум двух муниципалитетов ввели на территории режим ЧС.

В Прикамье фиксируют усиление гидрологической засухи. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Усиливается гидрологическая засуха. Приток воды в Камское водохранилище в настоящее время в три раза меньше нормы, и заметно отстает от показателей аномально засушливых 2010 и 2021 годов», — написано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». В начале года в регионе был зафиксирован рост среднегодовой температуры, что является трендом глобального потепления. Сообщалось, что в среднем температура выросла примерно на 1,5 градуса за 40 лет. В начале лета засушливая погода стала причиной гибели посевов прикамских аграриев. Из-за этого власти как минимум двух муниципалитетов ввели на территории режим ЧС.