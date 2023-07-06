06 июля 2023

Пермские метеорологи предупредили об усилении гидрологической засухи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Активный отдых, каяки. Хохловка. Пермь, отдых на воде, водный туризм, хохловка, камское море, камское водохранилище
Приток воды в Камское водохранилище снижается Фото:

В Прикамье фиксируют усиление гидрологической засухи. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«Усиливается гидрологическая засуха. Приток воды в Камское водохранилище в настоящее время в три раза меньше нормы, и заметно отстает от показателей аномально засушливых 2010 и 2021 годов», — написано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

В начале года в регионе был зафиксирован рост среднегодовой температуры, что является трендом глобального потепления. Сообщалось, что в среднем температура выросла примерно на 1,5 градуса за 40 лет. В начале лета засушливая погода стала причиной гибели посевов прикамских аграриев. Из-за этого власти как минимум двух муниципалитетов ввели на территории режим ЧС.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Прикамье фиксируют усиление гидрологической засухи. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Усиливается гидрологическая засуха. Приток воды в Камское водохранилище в настоящее время в три раза меньше нормы, и заметно отстает от показателей аномально засушливых 2010 и 2021 годов», — написано в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». В начале года в регионе был зафиксирован рост среднегодовой температуры, что является трендом глобального потепления. Сообщалось, что в среднем температура выросла примерно на 1,5 градуса за 40 лет. В начале лета засушливая погода стала причиной гибели посевов прикамских аграриев. Из-за этого власти как минимум двух муниципалитетов ввели на территории режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...