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31 декабря 2022
30 декабря 2022

Ученый рассказал об изменении климата в Пермском крае

Ученый Шихов: в Пермском крае отмечен тренд на глобальное потепление
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Мороз в городе Пермь, иней, комсомольский проспект, компроспект, зима в городе
Ученый Андрей Шихов отметил тренд на глобальное потепление в Пермском крае Фото:

В Пермском крае зафиксирован рост среднегодовой температуры и количества осадков, что является трендом глобального потепления. Об этом заявил доктор географических наук ПГНИУ Андрей Шихов.

«Среднегодовая температура Перми выросла примерно на 1,5 градуса за 40 лет. Это укладывается в глобальный тренд, который составляет +1,1 за аналогичный период. Это существенный рост. Среднее годовое количество осадков также выросло с 610 до 690 мм ртутного столба», — рассказал Шихов в интервью изданию Business Class.

Также одно из проявлений изменения климата, по его словам, это увеличение повторяемости блокирующих антициклонов, которые в одних регионах приводят к засухам, а в других — к экстремальным осадкам. Важно, по его мнению, что в последнее время редко возвращаются майские холода со снегопадами, которые до 2002 года происходили почти каждые три года. Подобный тренд в целом улучшает условия для сельскохозяйственного производства, отмечает ученый.

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В Пермском крае зафиксирован рост среднегодовой температуры и количества осадков, что является трендом глобального потепления. Об этом заявил доктор географических наук ПГНИУ Андрей Шихов. «Среднегодовая температура Перми выросла примерно на 1,5 градуса за 40 лет. Это укладывается в глобальный тренд, который составляет +1,1 за аналогичный период. Это существенный рост. Среднее годовое количество осадков также выросло с 610 до 690 мм ртутного столба», — рассказал Шихов в интервью изданию Business Class. Также одно из проявлений изменения климата, по его словам, это увеличение повторяемости блокирующих антициклонов, которые в одних регионах приводят к засухам, а в других — к экстремальным осадкам. Важно, по его мнению, что в последнее время редко возвращаются майские холода со снегопадами, которые до 2002 года происходили почти каждые три года. Подобный тренд в целом улучшает условия для сельскохозяйственного производства, отмечает ученый.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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