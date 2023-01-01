Ученый рассказал об изменении климата в Пермском крае

Ученый Шихов: в Пермском крае отмечен тренд на глобальное потепление

02 января 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

Ученый Андрей Шихов отметил тренд на глобальное потепление в Пермском крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае зафиксирован рост среднегодовой температуры и количества осадков, что является трендом глобального потепления. Об этом заявил доктор географических наук ПГНИУ Андрей Шихов. «Среднегодовая температура Перми выросла примерно на 1,5 градуса за 40 лет. Это укладывается в глобальный тренд, который составляет +1,1 за аналогичный период. Это существенный рост. Среднее годовое количество осадков также выросло с 610 до 690 мм ртутного столба», — рассказал Шихов в интервью изданию Business Class. Также одно из проявлений изменения климата, по его словам, это увеличение повторяемости блокирующих антициклонов, которые в одних регионах приводят к засухам, а в других — к экстремальным осадкам. Важно, по его мнению, что в последнее время редко возвращаются майские холода со снегопадами, которые до 2002 года происходили почти каждые три года. Подобный тренд в целом улучшает условия для сельскохозяйственного производства, отмечает ученый.

В Пермском крае зафиксирован рост среднегодовой температуры и количества осадков, что является трендом глобального потепления. Об этом заявил доктор географических наук ПГНИУ Андрей Шихов. «Среднегодовая температура Перми выросла примерно на 1,5 градуса за 40 лет. Это укладывается в глобальный тренд, который составляет +1,1 за аналогичный период. Это существенный рост. Среднее годовое количество осадков также выросло с 610 до 690 мм ртутного столба», — рассказал Шихов в интервью изданию Business Class. Также одно из проявлений изменения климата, по его словам, это увеличение повторяемости блокирующих антициклонов, которые в одних регионах приводят к засухам, а в других — к экстремальным осадкам. Важно, по его мнению, что в последнее время редко возвращаются майские холода со снегопадами, которые до 2002 года происходили почти каждые три года. Подобный тренд в целом улучшает условия для сельскохозяйственного производства, отмечает ученый.