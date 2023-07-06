06 июля 2023

Курганцев разбудила сильная гроза. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Гром и молнии не давали уснуть жителям Кургана Фото:

Жителей Кургана ранним утром 7 июля разбудили гром и молнии. Кадрами грозы горожане поделились в местных пабликах и мессенджерах.

«Жутко громкая гроза продолжается уже несколько минут. Из-за нее у автомобилей ревут „сигналки“, а животные (и не только) нервничают», — сообщает telegram-канал «Курганистан».

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающихся грозах и порывистом ветре. Сообщалось, что в последующие дни на территории сохранится жаркая погода.

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Жителей Кургана ранним утром 7 июля разбудили гром и молнии. Кадрами грозы горожане поделились в местных пабликах и мессенджерах. «Жутко громкая гроза продолжается уже несколько минут. Из-за нее у автомобилей ревут „сигналки“, а животные (и не только) нервничают», — сообщает telegram-канал «Курганистан». Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающихся грозах и порывистом ветре. Сообщалось, что в последующие дни на территории сохранится жаркая погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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