Гром и молнии не давали уснуть жителям Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителей Кургана ранним утром 7 июля разбудили гром и молнии. Кадрами грозы горожане поделились в местных пабликах и мессенджерах.

«Жутко громкая гроза продолжается уже несколько минут. Из-за нее у автомобилей ревут „сигналки“, а животные (и не только) нервничают», — сообщает telegram-канал «Курганистан».

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающихся грозах и порывистом ветре. Сообщалось, что в последующие дни на территории сохранится жаркая погода.