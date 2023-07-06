Гром и молнии не давали уснуть жителям Кургана
Жителей Кургана ранним утром 7 июля разбудили гром и молнии. Кадрами грозы горожане поделились в местных пабликах и мессенджерах.
«Жутко громкая гроза продолжается уже несколько минут. Из-за нее у автомобилей ревут „сигналки“, а животные (и не только) нервничают», — сообщает telegram-канал «Курганистан».
Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающихся грозах и порывистом ветре. Сообщалось, что в последующие дни на территории сохранится жаркая погода.
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