В июле Курган накроет сильнейшей жарой за последние 130 лет

В Курганскую область придет рекордная жара до +42 градусов

07 июля 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

В регионе ожидаются самые жаркие дни за последние 130 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU В Курганской области ожидается рекордное повышение температуры до +42 градусов. По сообщению синоптика-любителя Ильи Винштейна, дни с 10 по 12 июля будут самыми жаркими за последние 130 лет. «В Курганской области с 10 по 12 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха будет выше нормы на 9-13 градусов. Днем от +37 до +42 градусов, ночью от +18 до +24 градусов», — пишет Илья Винштейн на странице собственного сайта. Пик жары спрогнозирован на 11 и 12 числа месяца. По данным курганского синоптика-любителя, поверхность почвы в эти дни прогреется до 43-47 градусов. Ранее сообщалось, что жителей Кургана ранним утром 7 июля разбудили гром и молнии. Кадрами грозы очевидцы делились в городских соцсетях и мессенджерах.

В Курганской области ожидается рекордное повышение температуры до +42 градусов. По сообщению синоптика-любителя Ильи Винштейна, дни с 10 по 12 июля будут самыми жаркими за последние 130 лет. «В Курганской области с 10 по 12 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха будет выше нормы на 9-13 градусов. Днем от +37 до +42 градусов, ночью от +18 до +24 градусов», — пишет Илья Винштейн на странице собственного сайта. Пик жары спрогнозирован на 11 и 12 числа месяца. По данным курганского синоптика-любителя, поверхность почвы в эти дни прогреется до 43-47 градусов. Ранее сообщалось, что жителей Кургана ранним утром 7 июля разбудили гром и молнии. Кадрами грозы очевидцы делились в городских соцсетях и мессенджерах.