06 июля 2023

В июле Курган накроет сильнейшей жарой за последние 130 лет

В Курганскую область придет рекордная жара до +42 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе ожидаются самые жаркие дни за последние 130 лет Фото:

В Курганской области ожидается рекордное повышение температуры до +42 градусов. По сообщению синоптика-любителя Ильи Винштейна, дни с 10 по 12 июля будут самыми жаркими за последние 130 лет.

«В Курганской области с 10 по 12 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха будет выше нормы на 9-13 градусов. Днем от +37 до +42 градусов, ночью от +18 до +24 градусов», — пишет Илья Винштейн на странице собственного сайта.

Пик жары спрогнозирован на 11 и 12 числа месяца. По данным курганского синоптика-любителя, поверхность почвы в эти дни прогреется до 43-47 градусов.

Ранее сообщалось, что жителей Кургана ранним утром 7 июля разбудили гром и молнии. Кадрами грозы очевидцы делились в городских соцсетях и мессенджерах.

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В Курганской области ожидается рекордное повышение температуры до +42 градусов. По сообщению синоптика-любителя Ильи Винштейна, дни с 10 по 12 июля будут самыми жаркими за последние 130 лет. «В Курганской области с 10 по 12 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха будет выше нормы на 9-13 градусов. Днем от +37 до +42 градусов, ночью от +18 до +24 градусов», — пишет Илья Винштейн на странице собственного сайта. Пик жары спрогнозирован на 11 и 12 числа месяца. По данным курганского синоптика-любителя, поверхность почвы в эти дни прогреется до 43-47 градусов. Ранее сообщалось, что жителей Кургана ранним утром 7 июля разбудили гром и молнии. Кадрами грозы очевидцы делились в городских соцсетях и мессенджерах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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