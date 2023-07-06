06 июля 2023

Тюменцы теряют деньги из-за нововведения на заправках «Газпромнефти»

Тюменцам приходится покупать больше бензина из-за новшества на АЗС «Газпромнефти»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург, бак, бензин, заправка, топливо, азс
Если не проконтролировать процесс до оплаты, то автоматика заливает полный бак Фото:

После введения постоплаты на АЗС «Газпромнефти» в Тюмени, автомобилистам приходится платить за «лишний» бензин, так как они не знают о том, что заправка происходит по новым правилам. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города.

«Приехала на АЗС „Газпромнефти“ на Старом Тобольском тракте. Планировала заправиться на 500 рублей, больше с собой не было. Вставила пистолет в бак и пошла оплачивать. Но на кассе мне сказали, что я должна 1 300, так как у них действует постоплата и мне залили больше литров. Вот только я об этом не знала: на колонках никакого предупреждения не размещено», — пожаловалась тюменка в разговоре с URA.RU.

По словам девушки, позднее от знакомых она узнала, что ее случай не первый. Конкретно в данной ситуации о том, что на АЗС сначала заливают бензин, а потом требуют оплату, на заправке сообщали только посредством аудиооповещения. Однако автомобилистка была занята своими мыслями и не вслушивалась, что вещает громкоговоритель: думала, что звучит какая-то реклама.

«Когда я сказала, что у меня с собой только 500 рублей, оператор предложила написать расписку и вернуться с деньгами позднее. В итоге пришлось воспользоваться кредиткой и влезть в долги перед банком. Интересно, а если человек, к примеру, не из Тюмени и на АЗС проездом, ему потом тоже по расписке обратно возвращаться?» — негодует тюменка.

URA.RU направило запрос в пресс-службу сети АЗС, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, постоплату на заправках компании в Тюмени ввели в июне. Суть в том, что клиенты сначала заправляют автомобиль, а затем оплачивают покупку. Если об этом не знать и не проконтролировать нужное количество литров, автоматика зальет полный бак.

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После введения постоплаты на АЗС «Газпромнефти» в Тюмени, автомобилистам приходится платить за «лишний» бензин, так как они не знают о том, что заправка происходит по новым правилам. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города. «Приехала на АЗС „Газпромнефти“ на Старом Тобольском тракте. Планировала заправиться на 500 рублей, больше с собой не было. Вставила пистолет в бак и пошла оплачивать. Но на кассе мне сказали, что я должна 1 300, так как у них действует постоплата и мне залили больше литров. Вот только я об этом не знала: на колонках никакого предупреждения не размещено», — пожаловалась тюменка в разговоре с URA.RU. По словам девушки, позднее от знакомых она узнала, что ее случай не первый. Конкретно в данной ситуации о том, что на АЗС сначала заливают бензин, а потом требуют оплату, на заправке сообщали только посредством аудиооповещения. Однако автомобилистка была занята своими мыслями и не вслушивалась, что вещает громкоговоритель: думала, что звучит какая-то реклама. «Когда я сказала, что у меня с собой только 500 рублей, оператор предложила написать расписку и вернуться с деньгами позднее. В итоге пришлось воспользоваться кредиткой и влезть в долги перед банком. Интересно, а если человек, к примеру, не из Тюмени и на АЗС проездом, ему потом тоже по расписке обратно возвращаться?» — негодует тюменка. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети АЗС, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, постоплату на заправках компании в Тюмени ввели в июне. Суть в том, что клиенты сначала заправляют автомобиль, а затем оплачивают покупку. Если об этом не знать и не проконтролировать нужное количество литров, автоматика зальет полный бак.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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