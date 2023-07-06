Тюменцы теряют деньги из-за нововведения на заправках «Газпромнефти»

Тюменцам приходится покупать больше бензина из-за новшества на АЗС «Газпромнефти»

07 июля 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

Если не проконтролировать процесс до оплаты, то автоматика заливает полный бак Фото: Александр Елизаров © URA.RU После введения постоплаты на АЗС «Газпромнефти» в Тюмени, автомобилистам приходится платить за «лишний» бензин, так как они не знают о том, что заправка происходит по новым правилам. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города. «Приехала на АЗС „Газпромнефти“ на Старом Тобольском тракте. Планировала заправиться на 500 рублей, больше с собой не было. Вставила пистолет в бак и пошла оплачивать. Но на кассе мне сказали, что я должна 1 300, так как у них действует постоплата и мне залили больше литров. Вот только я об этом не знала: на колонках никакого предупреждения не размещено», — пожаловалась тюменка в разговоре с URA.RU. По словам девушки, позднее от знакомых она узнала, что ее случай не первый. Конкретно в данной ситуации о том, что на АЗС сначала заливают бензин, а потом требуют оплату, на заправке сообщали только посредством аудиооповещения. Однако автомобилистка была занята своими мыслями и не вслушивалась, что вещает громкоговоритель: думала, что звучит какая-то реклама. «Когда я сказала, что у меня с собой только 500 рублей, оператор предложила написать расписку и вернуться с деньгами позднее. В итоге пришлось воспользоваться кредиткой и влезть в долги перед банком. Интересно, а если человек, к примеру, не из Тюмени и на АЗС проездом, ему потом тоже по расписке обратно возвращаться?» — негодует тюменка. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети АЗС, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, постоплату на заправках компании в Тюмени ввели в июне. Суть в том, что клиенты сначала заправляют автомобиль, а затем оплачивают покупку. Если об этом не знать и не проконтролировать нужное количество литров, автоматика зальет полный бак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После введения постоплаты на АЗС «Газпромнефти» в Тюмени, автомобилистам приходится платить за «лишний» бензин, так как они не знают о том, что заправка происходит по новым правилам. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города. «Приехала на АЗС „Газпромнефти“ на Старом Тобольском тракте. Планировала заправиться на 500 рублей, больше с собой не было. Вставила пистолет в бак и пошла оплачивать. Но на кассе мне сказали, что я должна 1 300, так как у них действует постоплата и мне залили больше литров. Вот только я об этом не знала: на колонках никакого предупреждения не размещено», — пожаловалась тюменка в разговоре с URA.RU. По словам девушки, позднее от знакомых она узнала, что ее случай не первый. Конкретно в данной ситуации о том, что на АЗС сначала заливают бензин, а потом требуют оплату, на заправке сообщали только посредством аудиооповещения. Однако автомобилистка была занята своими мыслями и не вслушивалась, что вещает громкоговоритель: думала, что звучит какая-то реклама. «Когда я сказала, что у меня с собой только 500 рублей, оператор предложила написать расписку и вернуться с деньгами позднее. В итоге пришлось воспользоваться кредиткой и влезть в долги перед банком. Интересно, а если человек, к примеру, не из Тюмени и на АЗС проездом, ему потом тоже по расписке обратно возвращаться?» — негодует тюменка. URA.RU направило запрос в пресс-службу сети АЗС, ответ ожидается. Как ранее писало агентство, постоплату на заправках компании в Тюмени ввели в июне. Суть в том, что клиенты сначала заправляют автомобиль, а затем оплачивают покупку. Если об этом не знать и не проконтролировать нужное количество литров, автоматика зальет полный бак.