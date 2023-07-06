Мэр из ЯНАО проверил ход выполнения строительных работ на социально значимых объектах. Фото

Глава Ноябрьска Романов проконтролировал темпы строительства школы и больницы

07 июля 2023 в 07:08 Размер текста - 17 +

Мэр также проверил ход выполнения капремонта домов по улице Ленина, 56 и улице Дзержинского,17. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов проинспектировал темпы и качество строительных работ школы, больницы и спортивного зала. Об этом мэр рассказал в социальных сетях. «В восьмом микрорайоне идет возведение школы на 1200 мест. Подрядчик заканчивает бетонные работы на фундаменте и по обвязке арматуры, производит разведение перекрытий. На строительстве спорткомплекса в 9 микрорайоне — аналогичные работы. Растет с каждым днем и здание поликлиники на 1400 мест», — сообщил Романов в своем официальном telegram-канале. Мэр также проверил ход выполнения капремонта домов по улице Ленина, 56 и улице Дзержинского,17. Сейчас там ремонтируют крыши, фасады и подвальные помещения. Ранее сообщалось, что глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов отчитался о ходе строительных работ на объектах благоустройства. Он сообщил, что на проспекте Мира установлена ливневая канализация, а на прилегающей территории детского сада «Сказка» выполняются дорожные работы и установка освещения. Фото: telegram-канал Алексея Романова Фото: telegram-канал Алексея Романова Фото: telegram-канал Алексея Романова

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов проинспектировал темпы и качество строительных работ школы, больницы и спортивного зала. Об этом мэр рассказал в социальных сетях. «В восьмом микрорайоне идет возведение школы на 1200 мест. Подрядчик заканчивает бетонные работы на фундаменте и по обвязке арматуры, производит разведение перекрытий. На строительстве спорткомплекса в 9 микрорайоне — аналогичные работы. Растет с каждым днем и здание поликлиники на 1400 мест», — сообщил Романов в своем официальном telegram-канале. Мэр также проверил ход выполнения капремонта домов по улице Ленина, 56 и улице Дзержинского,17. Сейчас там ремонтируют крыши, фасады и подвальные помещения. Ранее сообщалось, что глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов отчитался о ходе строительных работ на объектах благоустройства. Он сообщил, что на проспекте Мира установлена ливневая канализация, а на прилегающей территории детского сада «Сказка» выполняются дорожные работы и установка освещения.