06 июля 2023
05 июля 2023

Мэр из ЯНАО проверил ход выполнения строительных работ на социально значимых объектах. Фото

Глава Ноябрьска Романов проконтролировал темпы строительства школы и больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, стройка
Мэр также проверил ход выполнения капремонта домов по улице Ленина, 56 и улице Дзержинского,17. Фото:

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов проинспектировал темпы и качество строительных работ школы, больницы и спортивного зала. Об этом мэр рассказал в социальных сетях.

«В восьмом микрорайоне идет возведение школы на 1200 мест. Подрядчик заканчивает бетонные работы на фундаменте и по обвязке арматуры, производит разведение перекрытий. На строительстве спорткомплекса в 9 микрорайоне — аналогичные работы. Растет с каждым днем и здание поликлиники на 1400 мест», — сообщил Романов в своем официальном telegram-канале.

Мэр также проверил ход выполнения капремонта домов по улице Ленина, 56 и улице Дзержинского,17. Сейчас там ремонтируют крыши, фасады и подвальные помещения.

Ранее сообщалось, что глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов отчитался о ходе строительных работ на объектах благоустройства. Он сообщил, что на проспекте Мира установлена ливневая канализация, а на прилегающей территории детского сада «Сказка» выполняются дорожные работы и установка освещения.

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Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов проинспектировал темпы и качество строительных работ школы, больницы и спортивного зала. Об этом мэр рассказал в социальных сетях. «В восьмом микрорайоне идет возведение школы на 1200 мест. Подрядчик заканчивает бетонные работы на фундаменте и по обвязке арматуры, производит разведение перекрытий. На строительстве спорткомплекса в 9 микрорайоне — аналогичные работы. Растет с каждым днем и здание поликлиники на 1400 мест», — сообщил Романов в своем официальном telegram-канале. Мэр также проверил ход выполнения капремонта домов по улице Ленина, 56 и улице Дзержинского,17. Сейчас там ремонтируют крыши, фасады и подвальные помещения. Ранее сообщалось, что глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов отчитался о ходе строительных работ на объектах благоустройства. Он сообщил, что на проспекте Мира установлена ливневая канализация, а на прилегающей территории детского сада «Сказка» выполняются дорожные работы и установка освещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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