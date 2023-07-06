В ЯНАО встретили участников СВО, приехавших в отпуск спустя 10 месяцев. Видео

07 июля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Военнослужащих торжественно встретили в аэропорту окружной столицы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Салехарде (ЯНАО) встретили участников спецоперации, которые приехали в отпуск спустя 10 месяцев. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский. «Сегодня Салехард вновь встречает героев — повидаться с родными приехали наши ребята из зоны СВО: Юрий Новопольцев, Алексей Непомнящих и Виталий Кондыгин. Юрий Новопольцев ушел добровольцем защищать интересы нашей Родины в сентябре прошлого года. 10 месяцев с честью и достоинством нес службу и теперь проведет пару недель дома», — написал мэр в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что группа военнослужащих в мае приехала в отпуск. Бойцы вернулись в Новый Уренгой.

В Салехарде (ЯНАО) встретили участников спецоперации, которые приехали в отпуск спустя 10 месяцев. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский. «Сегодня Салехард вновь встречает героев — повидаться с родными приехали наши ребята из зоны СВО: Юрий Новопольцев, Алексей Непомнящих и Виталий Кондыгин. Юрий Новопольцев ушел добровольцем защищать интересы нашей Родины в сентябре прошлого года. 10 месяцев с честью и достоинством нес службу и теперь проведет пару недель дома», — написал мэр в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что группа военнослужащих в мае приехала в отпуск. Бойцы вернулись в Новый Уренгой.