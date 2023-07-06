Военнослужащих торжественно встретили в аэропорту окружной столицы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Салехарде (ЯНАО) встретили участников спецоперации, которые приехали в отпуск спустя 10 месяцев. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский.
«Сегодня Салехард вновь встречает героев — повидаться с родными приехали наши ребята из зоны СВО: Юрий Новопольцев, Алексей Непомнящих и Виталий Кондыгин. Юрий Новопольцев ушел добровольцем защищать интересы нашей Родины в сентябре прошлого года. 10 месяцев с честью и достоинством нес службу и теперь проведет пару недель дома», — написал мэр в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что группа военнослужащих в мае приехала в отпуск. Бойцы вернулись в Новый Уренгой.
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