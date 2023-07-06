06 июля 2023
05 июля 2023

В ЯНАО встретили участников СВО, приехавших в отпуск спустя 10 месяцев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День воздушно-дестантных Войск. Сургут, ребенок, вдв, отец с ребенком, военные, объятия, голубые береты, ребенок на руках
Военнослужащих торжественно встретили в аэропорту окружной столицы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Салехарде (ЯНАО) встретили участников спецоперации, которые приехали в отпуск спустя 10 месяцев. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский.

«Сегодня Салехард вновь встречает героев — повидаться с родными приехали наши ребята из зоны СВО: Юрий Новопольцев, Алексей Непомнящих и Виталий Кондыгин. Юрий Новопольцев ушел добровольцем защищать интересы нашей Родины в сентябре прошлого года. 10 месяцев с честью и достоинством нес службу и теперь проведет пару недель дома», — написал мэр в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что группа военнослужащих в мае приехала в отпуск. Бойцы вернулись в Новый Уренгой.

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В Салехарде (ЯНАО) встретили участников спецоперации, которые приехали в отпуск спустя 10 месяцев. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский. «Сегодня Салехард вновь встречает героев — повидаться с родными приехали наши ребята из зоны СВО: Юрий Новопольцев, Алексей Непомнящих и Виталий Кондыгин. Юрий Новопольцев ушел добровольцем защищать интересы нашей Родины в сентябре прошлого года. 10 месяцев с честью и достоинством нес службу и теперь проведет пару недель дома», — написал мэр в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что группа военнослужащих в мае приехала в отпуск. Бойцы вернулись в Новый Уренгой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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