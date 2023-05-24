Ямальцы вернулись из зоны СВО домой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Группа военнослужащих вернулась из зоны спецоперации домой в Новый Уренгой. Бойцы приехали в отпуск, пишет telegram-канал «Ямал. Официально».
«Ямальцы вернулись из зоны СВО домой, где их ждали родные и друзья. Впереди небольшой отпуск, но самое главное —счастливые моменты с близкими», — говорится в сообщении.
Ранее боец рассказал мэру Ямальского района, как спасал сослуживцев. Ямалец поделился своей историей, когда приехал в отпуск.
Спецоперации началась 24 февраля 2022 года. Она проходит с целью спасения мирных граждан от агрессии со стороны ВСУ.
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