Группа бойцов СВО из ЯНАО приехала в отпуск. Видео

25 мая 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Ямальцы вернулись из зоны СВО домой Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа военнослужащих вернулась из зоны спецоперации домой в Новый Уренгой. Бойцы приехали в отпуск, пишет telegram-канал «Ямал. Официально». «Ямальцы вернулись из зоны СВО домой, где их ждали родные и друзья. Впереди небольшой отпуск, но самое главное —счастливые моменты с близкими», — говорится в сообщении. Ранее боец рассказал мэру Ямальского района, как спасал сослуживцев. Ямалец поделился своей историей, когда приехал в отпуск. Спецоперации началась 24 февраля 2022 года. Она проходит с целью спасения мирных граждан от агрессии со стороны ВСУ.

Группа военнослужащих вернулась из зоны спецоперации домой в Новый Уренгой. Бойцы приехали в отпуск, пишет telegram-канал «Ямал. Официально». «Ямальцы вернулись из зоны СВО домой, где их ждали родные и друзья. Впереди небольшой отпуск, но самое главное —счастливые моменты с близкими», — говорится в сообщении. Ранее боец рассказал мэру Ямальского района, как спасал сослуживцев. Ямалец поделился своей историей, когда приехал в отпуск. Спецоперации началась 24 февраля 2022 года. Она проходит с целью спасения мирных граждан от агрессии со стороны ВСУ.