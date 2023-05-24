24 мая 2023

Группа бойцов СВО из ЯНАО приехала в отпуск. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , объятия, проводы в армию, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных, прощание с мобилизованными
Ямальцы вернулись из зоны СВО домой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа военнослужащих вернулась из зоны спецоперации домой в Новый Уренгой. Бойцы приехали в отпуск, пишет telegram-канал «Ямал. Официально».

«Ямальцы вернулись из зоны СВО домой, где их ждали родные и друзья. Впереди небольшой отпуск, но самое главное —счастливые моменты с близкими», — говорится в сообщении.

Ранее боец рассказал мэру Ямальского района, как спасал сослуживцев. Ямалец поделился своей историей, когда приехал в отпуск.

Спецоперации началась 24 февраля 2022 года. Она проходит с целью спасения мирных граждан от агрессии со стороны ВСУ.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа военнослужащих вернулась из зоны спецоперации домой в Новый Уренгой. Бойцы приехали в отпуск, пишет telegram-канал «Ямал. Официально». «Ямальцы вернулись из зоны СВО домой, где их ждали родные и друзья. Впереди небольшой отпуск, но самое главное —счастливые моменты с близкими», — говорится в сообщении. Ранее боец рассказал мэру Ямальского района, как спасал сослуживцев. Ямалец поделился своей историей, когда приехал в отпуск. Спецоперации началась 24 февраля 2022 года. Она проходит с целью спасения мирных граждан от агрессии со стороны ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...