Милашину и Немова доставили в московскую больницу

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Милашина и Немов находятся в московской больнице Фото:
новость из сюжета
На журналистку Елену Милашину напали в Чечне

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов были доставлены в московскую больницу. Об этом сообщил экс-главред закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом). Днем ранее неизвестные в Чечне напали журналистку и адвоката.

«Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц», — написал Алексей Венедиктов в своем telegram-канале. Он не стал уточнять, в какой именно.

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Что известно об избиении журналистки Милашиной в Чечне. Фото

Неизвестные избили Милашину и Немова 4 июля в Грозном. Они прилетели в этот город, чтобы попасть на оглашения приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на полицейского.

После нападения у Милашиной были диагностированы множественные ушибы. Неизвестные также облили ее зеленкой. Врачи диагностировали у Немова черепно-мозговую травму. Ближе к ночи они вылетели в Москву. Они были доставлены чартерным рейсом, передает RT.

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Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов были доставлены в московскую больницу. Об этом сообщил экс-главред закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом). Днем ранее неизвестные в Чечне напали журналистку и адвоката. «Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц», — написал Алексей Венедиктов в своем telegram-канале. Он не стал уточнять, в какой именно. Неизвестные избили Милашину и Немова 4 июля в Грозном. Они прилетели в этот город, чтобы попасть на оглашения приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на полицейского. После нападения у Милашиной были диагностированы множественные ушибы. Неизвестные также облили ее зеленкой. Врачи диагностировали у Немова черепно-мозговую травму. Ближе к ночи они вылетели в Москву. Они были доставлены чартерным рейсом, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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