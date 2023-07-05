Милашину и Немова доставили в московскую больницу

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов были доставлены в московскую больницу. Об этом сообщил экс-главред закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом). Днем ранее неизвестные в Чечне напали журналистку и адвоката.
«Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц», — написал Алексей Венедиктов в своем telegram-канале. Он не стал уточнять, в какой именно.
Неизвестные избили Милашину и Немова 4 июля в Грозном. Они прилетели в этот город, чтобы попасть на оглашения приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на полицейского.
После нападения у Милашиной были диагностированы множественные ушибы. Неизвестные также облили ее зеленкой. Врачи диагностировали у Немова черепно-мозговую травму. Ближе к ночи они вылетели в Москву. Они были доставлены чартерным рейсом, передает RT.
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