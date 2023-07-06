06 июля 2023

Умершего от менингита екатеринбургского работника OZON не отпускали со смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ozon, озон, служба доставки озон
Парень был вынужден трудиться вместо того, чтобы лечиться Фото:
новость из сюжета
Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге

Работник екатеринбургского отеделения Ozon Кирилл К., который скончался от менингита, отпрашивался со смены из-за плохого самочувствия, но руководство его не отпустило. Мама молодого человека, который трудился на складе маркетплейса, рассказала СМИ подробности смерти сына.

«Он приехал на вахту 15 июня и поселился в общежитии Ozon в комнате на восемь человек. Уже 22 июня все находящиеся в комнате заболели и попросили у начальника выходной, но получили отказ», — цитирует telegram-канал «Я другое заказывал» слова матери.

Если дословно, в ответ на жалобу сотрудников о дне отдыха, менеджер ответил в рабочем чате: «Заявка п…ц. Давайте завтра отдохнете!». Однако в последующие дни самочувствие парня резко ухудшилось: температура поднялась до 39 градусов, тело покрылось сыпью. Он был доставлен в больницу, где 1 июля скончался.

О массовой вспышке менингококковой инфекции на маркетплейсе стало известно 5 июля. На данный момент известно о восьми случаях заражения и двух смертях. Представители OZON уверяют, что угрозы для покупателей нет. Тем не менее уральцы начали массово отказываться от получения заказов. Подробности о событии URA.RU собрало в одном материале.

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Работник екатеринбургского отеделения Ozon Кирилл К., который скончался от менингита, отпрашивался со смены из-за плохого самочувствия, но руководство его не отпустило. Мама молодого человека, который трудился на складе маркетплейса, рассказала СМИ подробности смерти сына. «Он приехал на вахту 15 июня и поселился в общежитии Ozon в комнате на восемь человек. Уже 22 июня все находящиеся в комнате заболели и попросили у начальника выходной, но получили отказ», — цитирует telegram-канал «Я другое заказывал» слова матери. Если дословно, в ответ на жалобу сотрудников о дне отдыха, менеджер ответил в рабочем чате: «Заявка п…ц. Давайте завтра отдохнете!». Однако в последующие дни самочувствие парня резко ухудшилось: температура поднялась до 39 градусов, тело покрылось сыпью. Он был доставлен в больницу, где 1 июля скончался. О массовой вспышке менингококковой инфекции на маркетплейсе стало известно 5 июля. На данный момент известно о восьми случаях заражения и двух смертях. Представители OZON уверяют, что угрозы для покупателей нет. Тем не менее уральцы начали массово отказываться от получения заказов. Подробности о событии URA.RU собрало в одном материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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