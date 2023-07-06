06 июля 2023
05 июля 2023

В ЯНАО спасатели борются с 13 природными пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, пожар у озера глухое
В ЯНАО горит 625, 5 гектара леса Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на утро 7 июля действует 13 природных пожаров. Огонь охватил 625,5 гектара леса, сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС.

«Действует 13 природных пожаров на площади 625,5 га. За сутки потушено 16 природных пожаров на площади 49,8 га», — уточнили в спасательном ведомстве.

В МЧС добавили, что самые большие пожары площадью 185 и 125 гектаров действуют в Шурышкарском районе, 190 гектаров горят в Пуровском. Огонь ликвидируют 246 человек.

Ранее сообщалось, что накануне в ЯНАО горело более 500 гектаров леса. Действовало 16 природных пожаров.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на утро 7 июля действует 13 природных пожаров. Огонь охватил 625,5 гектара леса, сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС. «Действует 13 природных пожаров на площади 625,5 га. За сутки потушено 16 природных пожаров на площади 49,8 га», — уточнили в спасательном ведомстве. В МЧС добавили, что самые большие пожары площадью 185 и 125 гектаров действуют в Шурышкарском районе, 190 гектаров горят в Пуровском. Огонь ликвидируют 246 человек. Ранее сообщалось, что накануне в ЯНАО горело более 500 гектаров леса. Действовало 16 природных пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...