В ЯНАО спасатели борются с 13 природными пожарами

В ЯНАО горит 625, 5 гектара леса
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на утро 7 июля действует 13 природных пожаров. Огонь охватил 625,5 гектара леса, сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС.
«Действует 13 природных пожаров на площади 625,5 га. За сутки потушено 16 природных пожаров на площади 49,8 га», — уточнили в спасательном ведомстве.
В МЧС добавили, что самые большие пожары площадью 185 и 125 гектаров действуют в Шурышкарском районе, 190 гектаров горят в Пуровском. Огонь ликвидируют 246 человек.
Ранее сообщалось, что накануне в ЯНАО горело более 500 гектаров леса. Действовало 16 природных пожаров.
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