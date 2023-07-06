В ЯНАО спасатели борются с 13 природными пожарами

07 июля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

В ЯНАО горит 625, 5 гектара леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 На территории Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на утро 7 июля действует 13 природных пожаров. Огонь охватил 625,5 гектара леса, сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС. «Действует 13 природных пожаров на площади 625,5 га. За сутки потушено 16 природных пожаров на площади 49,8 га», — уточнили в спасательном ведомстве. В МЧС добавили, что самые большие пожары площадью 185 и 125 гектаров действуют в Шурышкарском районе, 190 гектаров горят в Пуровском. Огонь ликвидируют 246 человек. Ранее сообщалось, что накануне в ЯНАО горело более 500 гектаров леса. Действовало 16 природных пожаров.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на утро 7 июля действует 13 природных пожаров. Огонь охватил 625,5 гектара леса, сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС. «Действует 13 природных пожаров на площади 625,5 га. За сутки потушено 16 природных пожаров на площади 49,8 га», — уточнили в спасательном ведомстве. В МЧС добавили, что самые большие пожары площадью 185 и 125 гектаров действуют в Шурышкарском районе, 190 гектаров горят в Пуровском. Огонь ликвидируют 246 человек. Ранее сообщалось, что накануне в ЯНАО горело более 500 гектаров леса. Действовало 16 природных пожаров.