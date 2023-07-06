Суд вынес новый приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву

В Сысерти (Свердловская область) суд вынес приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву по уголовному делу о покушении на убийство. Общий срок его нахождения в колонии составит 21 год. Об этом URA.RU рассказал адвокат Контеева Сергей Колосовский.
«Гособвинение запрашивало для Виктора Контеева 14 лет заключения, но Сысертский районный суд приговорил бывшего вице-мэра к 13 годам. В совокупности за решеткой он проведет 21 год. Мы с приговором не согласны. Будем его обжаловать», — отметил Колосовский.
Дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева рассматривают в Сысертском городском суде Свердловской области. Ему вменяют покушение на убийство и мошенничество. Сторона гособвинения считает, что ОПГ во главе с Контеевым с 2009 по 2010 года вымогали деньги у бизнесмена Максима Краснова. Они пытались убить его. Прокуратура попросила отправить Контеева в колонию на 14 лет.
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