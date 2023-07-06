Wildberries построит в Тюмени логистический центр за 11 млрд рублей

07 июля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

В Тюмени будет построен один из крупнейших логистических центров маркетплейса Wildberries Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Логистический центр Wildberries стоимостью 11 млрд рублей будет построен на Московском тракте Тюмени. Об этом журналистам рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков. «Компания вложит в реализацию проекта 11 млрд рублей, сейчас идет подписание документов по строительству. Будет создано 7,5 тыс. рабочих мест», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на слова Машукова. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что компания Wildberries вложит в строительство крупного логистического центра на территории Тюмени восемь млрд рублей. За счет этого планировалось создать более пяти тыс. рабочих мест.

Логистический центр Wildberries стоимостью 11 млрд рублей будет построен на Московском тракте Тюмени. Об этом журналистам рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков. «Компания вложит в реализацию проекта 11 млрд рублей, сейчас идет подписание документов по строительству. Будет создано 7,5 тыс. рабочих мест», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на слова Машукова. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что компания Wildberries вложит в строительство крупного логистического центра на территории Тюмени восемь млрд рублей. За счет этого планировалось создать более пяти тыс. рабочих мест.