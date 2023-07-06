06 июля 2023

Wildberries построит в Тюмени логистический центр за 11 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, wildberries, грузовая машина, вайльдбериз
В Тюмени будет построен один из крупнейших логистических центров маркетплейса Wildberries Фото:

Логистический центр Wildberries стоимостью 11 млрд рублей будет построен на Московском тракте Тюмени. Об этом журналистам рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

«Компания вложит в реализацию проекта 11 млрд рублей, сейчас идет подписание документов по строительству. Будет создано 7,5 тыс. рабочих мест», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на слова Машукова.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что компания Wildberries вложит в строительство крупного логистического центра на территории Тюмени восемь млрд рублей. За счет этого планировалось создать более пяти тыс. рабочих мест.

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Логистический центр Wildberries стоимостью 11 млрд рублей будет построен на Московском тракте Тюмени. Об этом журналистам рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков. «Компания вложит в реализацию проекта 11 млрд рублей, сейчас идет подписание документов по строительству. Будет создано 7,5 тыс. рабочих мест», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на слова Машукова. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что компания Wildberries вложит в строительство крупного логистического центра на территории Тюмени восемь млрд рублей. За счет этого планировалось создать более пяти тыс. рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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