Wildberries построит в Тюмени логистический центр за 11 млрд рублей

Логистический центр Wildberries стоимостью 11 млрд рублей будет построен на Московском тракте Тюмени. Об этом журналистам рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.
«Компания вложит в реализацию проекта 11 млрд рублей, сейчас идет подписание документов по строительству. Будет создано 7,5 тыс. рабочих мест», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на слова Машукова.
В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что компания Wildberries вложит в строительство крупного логистического центра на территории Тюмени восемь млрд рублей. За счет этого планировалось создать более пяти тыс. рабочих мест.
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