Свердловская полиция нашла девушку, купившую алкоголь детям. Фото

07 июля 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

20-летняя свердловчанка купила более 30 бутылок алкоголя разной крепкости Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стали известны новые подробности отравления группы подростков алкоголем в Первоуральске (Свердловская область). Личность гражданки, которая накануне приобрела в нескольких торговых точках спиртные напитки разной крепости, установлена сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил официальный представить свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Необдуманный поступок совершила местная 20-летняя жительница по имени Екатерина (на фото). В настоящее время она доставлена в здание территориального ОВД, где сыщики ее опрашивают. Она сотрудничает с представителями МВД и дает показания. В начале по просьбе несовершеннолетних она купила в трех магазинах порядка 20 бутылок пива ESSA. Затем по пути следования на водоем она дополнительно приобрела три бутылки водки „Березка“, а еще чуть позже — бутылку коньяка, бутылка ликера и еще дополнительно семь бутылок пива ESSE. А из закуски — всего одну упаковку печенья на 11 человек. От такой „шикарной“ еды и такого количества смешанного алкоголя не только подросток, но даже крепкий мужик вскоре почувствовал бы себя плохо. Что касается пострадавших подростков, в настоящее время после оказания медпомощи всех четверых из больницы уже отпустили домой», — отметил полковник Горелых. По его сведениям, этот инцидент не останется безнаказанным для всех его участников. Сотрудники полиции сейчас решают, по каким конкретно статьям будут приняты меры реагирования. «Главные герои вечернего фуршета уже сами сделали выводы о культуре потребления спиртных напитков, надеюсь. В отношении их родителей планируется возбудить административные дела по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее воспитание собственных „цветов жизни“. Не останется в стороне в качестве стороннего наблюдателя, благодаря оперативной работе сыщиков и Екатерина, которая посодействовала подросткам в их беде. Ей грозит статья 6.10 КоАП РФ — вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. Разбирательство продолжается», — резюмировал Валерий Горелых. Ранее URA.RU писало о том, что в Первоуральске отправились подростки, которые распивали алкоголь. Позже несовершеннолетних госпитализировали в медицинские учреждения Свердловской области. Фото подозреваемой: руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стали известны новые подробности отравления группы подростков алкоголем в Первоуральске (Свердловская область). Личность гражданки, которая накануне приобрела в нескольких торговых точках спиртные напитки разной крепости, установлена сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил официальный представить свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Необдуманный поступок совершила местная 20-летняя жительница по имени Екатерина (на фото). В настоящее время она доставлена в здание территориального ОВД, где сыщики ее опрашивают. Она сотрудничает с представителями МВД и дает показания. В начале по просьбе несовершеннолетних она купила в трех магазинах порядка 20 бутылок пива ESSA. Затем по пути следования на водоем она дополнительно приобрела три бутылки водки „Березка“, а еще чуть позже — бутылку коньяка, бутылка ликера и еще дополнительно семь бутылок пива ESSE. А из закуски — всего одну упаковку печенья на 11 человек. От такой „шикарной“ еды и такого количества смешанного алкоголя не только подросток, но даже крепкий мужик вскоре почувствовал бы себя плохо. Что касается пострадавших подростков, в настоящее время после оказания медпомощи всех четверых из больницы уже отпустили домой», — отметил полковник Горелых. По его сведениям, этот инцидент не останется безнаказанным для всех его участников. Сотрудники полиции сейчас решают, по каким конкретно статьям будут приняты меры реагирования. «Главные герои вечернего фуршета уже сами сделали выводы о культуре потребления спиртных напитков, надеюсь. В отношении их родителей планируется возбудить административные дела по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее воспитание собственных „цветов жизни“. Не останется в стороне в качестве стороннего наблюдателя, благодаря оперативной работе сыщиков и Екатерина, которая посодействовала подросткам в их беде. Ей грозит статья 6.10 КоАП РФ — вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. Разбирательство продолжается», — резюмировал Валерий Горелых. Ранее URA.RU писало о том, что в Первоуральске отправились подростки, которые распивали алкоголь. Позже несовершеннолетних госпитализировали в медицинские учреждения Свердловской области.