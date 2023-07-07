Кремль не исключает встречи Эрдогана с Путиным после переговоров с Зеленским

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин могут встретиться лично, уточнил Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган могут встретиться лично после того, как последний проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров [Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского]. <…> Нам интересно будет узнать, о чем они говорили. Это очень важно. <…> Контакты Путина и Эрдогана мы не исключаем, они часто общаются. Неоднократно заходила речь и об очных контактах. Как только сроки и даты будут определены, мы проинформируем», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Песков уточнил, что Эрдоган прикладывал немалые усилия для урегулирования конфликта на Украине. Россия дорожит отношениями с Турцией.

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Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган могут встретиться лично после того, как последний проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров [Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского]. <…> Нам интересно будет узнать, о чем они говорили. Это очень важно. <…> Контакты Путина и Эрдогана мы не исключаем, они часто общаются. Неоднократно заходила речь и об очных контактах. Как только сроки и даты будут определены, мы проинформируем», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что Эрдоган прикладывал немалые усилия для урегулирования конфликта на Украине. Россия дорожит отношениями с Турцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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