ЧЭМК организовал отдых трех тысяч детей на заповедном челябинском озере

Почти три тысячи детей примет до конца августа детский оздоровительный лагерь ЧЭМК на озере Акакуль (Челябинская область). Родители многих из них смогут купить путевки со скидкой, а для кого-то отдых обойдется и вовсе бесплатно, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Мы снизили только цены за путевку, в прошлом году через кэшбэк ее стоимость компенсировалась государством, сейчас эту услугу отменили. Сотрудникам ЧЭМК отдельно оплачивается половина стоимости, то есть ферросплавщикам, электродчикам и другим работникам комбината обходится в 7 или в 12,5 тысячи рублей, в зависимости от продолжительности смены», — рассказала начальник отдела по социальной работе ЧЭМК Наталья Челякова.
Также действует система компенсации за питание ребенка. А дети из многодетных семей, которых на комбинате хватает, отдыхают полностью бесплатно.
Лето-2023 на Акакуле — это две коротких смены по 10 дней, и три длинные — по 18. Первый заезд уже состоялся: 300 человек радуются и отдыху, и купанию — вода в озере прогрелась достаточно. До 24 августа, по словам Челяковой, Акакуль планирует принять почти три тысячи детей. Их ожидает пятиразовое питание, лазертаг, квадроциклы, катание на лошадях, походы в планетарий, участие в научных шоу, кружки рисования и лепки. Число кружков удвоится со второй смены, когда в лагерь придут подрабатывать педагоги челябинских школ.
Основная изюминка уже современного периода жизни лагеря — открытый в прошлом году летний спортивный комплекс для тренировок по дзюдо. За развитие этого направления взялся Денис Ярцев — заслуженный мастер спорта, чемпион Универсиады и участник Олимпийских игр в составе сборной России. Тренируются здесь не только приехавшие из Челябинска дзюдоисты (филиалы Центра Ярцева активно действуют в Советском и Калининском районах Челябинска), но и дети, приехавшие в лагерь просто отдохнуть.
Создатели комплекса скопировали принцип тренировок Олимпийской сборной России, когда для лучших атлетов страны с наступлением тепла проводят специальные летние сборы, выбирая для этого какой-то курорт. Район у озера Акакуль считается экологически чистым местом, рекомендованном врачами для купания озером с очень мягкой водой. Поэтому здесь построен большой спортивный комплекс, тренировки в котором и пробежки по сосновому бору хорошо влияет на здоровье.
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