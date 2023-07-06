Тюменский губернатор проверил больницу, в которой прошла масштабная реконструкция

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с рабочим визитом в Казанский район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своего визита в Казанский район побывал в местной поликлинике, где недавно завершился капитальный ремонт. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Александр Моор проверил выполнение капитального ремонта поликлиники и инфекционного отделения Казанской больницы. Реконструкция объектов Областной больницы №14 в селе Казанское проводилась в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения», — указано в публикации Инфоцентра.

Там добавили, что для больницы было закуплено новое медоборудовние на общую сумму 90 млн рублей. В том числе, цифровой флюорограф и маммограф.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с рабочей поездкой в Казанский район. Он посетил местный спорткомплекс имени тюменского Героя России Жумабая Раизова и планирует встретиться с родственниками мобилизованных казанцев.