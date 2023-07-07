Кремль: Путин продолжает общаться с участниками СВО

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Владимир Путин продолжает общаться с участниками СВО
Владимир Путин продолжает общаться с участниками СВО Фото:

Президент России Владимир Путин продолжает общаться с участниками спецоперации на Украине. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент часто общается с участниками боевых действий [на Украине]. Пока публичных мероприятий не планируется, но нет сомнений, что президент продолжит практику такого общения", — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин продолжает общаться с участниками спецоперации на Украине. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент часто общается с участниками боевых действий [на Украине]. Пока публичных мероприятий не планируется, но нет сомнений, что президент продолжит практику такого общения", — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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