Кремль: Путин продолжает общаться с участниками СВО

Владимир Путин продолжает общаться с участниками СВО
Президент России Владимир Путин продолжает общаться с участниками спецоперации на Украине. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент часто общается с участниками боевых действий [на Украине]. Пока публичных мероприятий не планируется, но нет сомнений, что президент продолжит практику такого общения", — уточнил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.