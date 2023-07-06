В ХМАО начальник отделения госкорпорации прогуливал работу, получая за это деньги

Бывшего начальника Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» подозревают в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО начальник Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» систематически прогуливал работу, а подчиненных заставлял вносить в табель о посещаемости ложные данные. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что начальник Белоярского отделения Югорского филиала „Аэронавигации Севера Сибири“ ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“ систематически отсутствуя на рабочем месте, давал указания подчиненным делать отметки в табеле учета рабочего времени о его нахождении на работе в указанные дни с целью получения заработной платы», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Там добавили, что затем мужчина сам подписывал указанные табели и направлял их в бухгалтерию для произведения расчета по зарплате. В результате его действий организации был причинен ущерб в размере двух миллионов рублей. На мужчину завели уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество и ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.

Ранее агентство писало о том, что в коррупционном скандале с бывшим вице-мэром Сургутского района вскрылся эпизод с отмыванием денег. Муслим Асадуллаев подозревается в превышении должностных полномочий.