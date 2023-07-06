06 июля 2023

В ХМАО начальник отделения госкорпорации прогуливал работу, получая за это деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Бывшего начальника Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» подозревают в мошенничестве Фото:

В ХМАО начальник Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» систематически прогуливал работу, а подчиненных заставлял вносить в табель о посещаемости ложные данные. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что начальник Белоярского отделения Югорского филиала „Аэронавигации Севера Сибири“ ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“ систематически отсутствуя на рабочем месте, давал указания подчиненным делать отметки в табеле учета рабочего времени о его нахождении на работе в указанные дни с целью получения заработной платы», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Там добавили, что затем мужчина сам подписывал указанные табели и направлял их в бухгалтерию для произведения расчета по зарплате. В результате его действий организации был причинен ущерб в размере двух миллионов рублей. На мужчину завели уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество и ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.

Ранее агентство писало о том, что в коррупционном скандале с бывшим вице-мэром Сургутского района вскрылся эпизод с отмыванием денег. Муслим Асадуллаев подозревается в превышении должностных полномочий.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО начальник Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» систематически прогуливал работу, а подчиненных заставлял вносить в табель о посещаемости ложные данные. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что начальник Белоярского отделения Югорского филиала „Аэронавигации Севера Сибири“ ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“ систематически отсутствуя на рабочем месте, давал указания подчиненным делать отметки в табеле учета рабочего времени о его нахождении на работе в указанные дни с целью получения заработной платы», — указано в сообщении Уральской транспортной прокуратуры. Там добавили, что затем мужчина сам подписывал указанные табели и направлял их в бухгалтерию для произведения расчета по зарплате. В результате его действий организации был причинен ущерб в размере двух миллионов рублей. На мужчину завели уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество и ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Ранее агентство писало о том, что в коррупционном скандале с бывшим вице-мэром Сургутского района вскрылся эпизод с отмыванием денег. Муслим Асадуллаев подозревается в превышении должностных полномочий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...