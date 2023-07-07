Работник Ozon рассказал о крысах и тухлятине на складе Екатеринбурга

Работники Ozon опасаются закрытия склада в Екатеринбурге из-за крыс и антисанитарии

07 июля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

По словам работника, на складе Ozon снуют крысы и творится антисанитария Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге На складе екатеринбургского отделения Ozon бегают мыши и хранятся испорченные продукты. Если туда нагрянет проверка Санитарной эпидемиологической службы (СЭС), его придется закрыть. Таким мнением и подробностями о ситуации на Ozon поделился один из работников. «Мой босс говорил, что на склад должна приехать проверка СЭС. Если они приедут, то склад скорее всего прикроют, потому что там творится полная жесть. Там испорченные продукты, воняет тухлым кошачьим кормом, бегают мыши и крысы», — рассказал сотрудник маркетплейса. Он отметил, что на данный момент проверки не было, склад работает в обычном режиме. О вспышке менингита на Ozon стало известно 5 июля. Сейчас инфекцией заражены восемь человек, двое умерли. Среди них — работник склада, 21-летний челябинский баскетболист Кирилл Кугенев.

На складе екатеринбургского отделения Ozon бегают мыши и хранятся испорченные продукты. Если туда нагрянет проверка Санитарной эпидемиологической службы (СЭС), его придется закрыть. Таким мнением и подробностями о ситуации на Ozon поделился один из работников. «Мой босс говорил, что на склад должна приехать проверка СЭС. Если они приедут, то склад скорее всего прикроют, потому что там творится полная жесть. Там испорченные продукты, воняет тухлым кошачьим кормом, бегают мыши и крысы», — рассказал сотрудник маркетплейса. Он отметил, что на данный момент проверки не было, склад работает в обычном режиме. О вспышке менингита на Ozon стало известно 5 июля. Сейчас инфекцией заражены восемь человек, двое умерли. Среди них — работник склада, 21-летний челябинский баскетболист Кирилл Кугенев.