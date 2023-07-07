Челябинский баскетболист умер от менингита в екатеринбургском OZON. Фото

21-летний парень, который умер от менингита в Екатеринбурге, был баскетболистом из Магнитогорска
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Спортсмен приехал в Екатеринбург на подработку
Спортсмен приехал в Екатеринбург на подработку Фото:
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Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге

Молодой человек, который скончался после вспышки менингита на OZON, приехал работать вахтовым методом в Екатеринбург из Магнитогорска. В Челябинской области 21-летний Кирилл Кугенев занимался баскетболом. На странице парня в соцсети «ВКонтакте» много фотографий со спортивных соревнований.

Как видно на снимках, юноша вел активный образ жизни и был здоров. На фото он запечатлен в моменты баскетбольных игр, позирующим с кубком, с командой и смеющимся в кругу друзей.

О его смерти стало известно 6 июля, а скончался молодой человек еще 1 июля, когда в екатеринбургском отделении OZON началась вспышка менингококковой инфекции. Молодой человек трудился на складе и жил в хостеле с восемью другими коллегами.

Когда работники почувствовали себя плохо, они попытались отпроситься с работы, но их не отпустили. В итоге Кирилл был экстренно госпитализирован и скоропостижно скончался в больнице. Работники OZON писали в чате коллективу, что причиной смерти парня якобы стала неизлечимая болезнь, а не менингит. Все подробности о вспышке на маркетплейсе URA.RU собрало в один материал.

Юноша активно занимался спортом
Юноша активно занимался спортом
Фото:
Никто не мог себе представить, что спортсмен погибнет от смертельной болезни
Никто не мог себе представить, что спортсмен погибнет от смертельной болезни
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Молодой человек, который скончался после вспышки менингита на OZON, приехал работать вахтовым методом в Екатеринбург из Магнитогорска. В Челябинской области 21-летний Кирилл Кугенев занимался баскетболом. На странице парня в соцсети «ВКонтакте» много фотографий со спортивных соревнований. Как видно на снимках, юноша вел активный образ жизни и был здоров. На фото он запечатлен в моменты баскетбольных игр, позирующим с кубком, с командой и смеющимся в кругу друзей. О его смерти стало известно 6 июля, а скончался молодой человек еще 1 июля, когда в екатеринбургском отделении OZON началась вспышка менингококковой инфекции. Молодой человек трудился на складе и жил в хостеле с восемью другими коллегами. Когда работники почувствовали себя плохо, они попытались отпроситься с работы, но их не отпустили. В итоге Кирилл был экстренно госпитализирован и скоропостижно скончался в больнице. Работники OZON писали в чате коллективу, что причиной смерти парня якобы стала неизлечимая болезнь, а не менингит. Все подробности о вспышке на маркетплейсе URA.RU собрало в один материал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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