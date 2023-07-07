Челябинский баскетболист умер от менингита в екатеринбургском OZON. Фото

21-летний парень, который умер от менингита в Екатеринбурге, был баскетболистом из Магнитогорска

07 июля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Спортсмен приехал в Екатеринбург на подработку Фото: страница Кирилла во «ВКонтакте» новость из сюжета Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге Молодой человек, который скончался после вспышки менингита на OZON, приехал работать вахтовым методом в Екатеринбург из Магнитогорска. В Челябинской области 21-летний Кирилл Кугенев занимался баскетболом. На странице парня в соцсети «ВКонтакте» много фотографий со спортивных соревнований. Как видно на снимках, юноша вел активный образ жизни и был здоров. На фото он запечатлен в моменты баскетбольных игр, позирующим с кубком, с командой и смеющимся в кругу друзей. О его смерти стало известно 6 июля, а скончался молодой человек еще 1 июля, когда в екатеринбургском отделении OZON началась вспышка менингококковой инфекции. Молодой человек трудился на складе и жил в хостеле с восемью другими коллегами. Когда работники почувствовали себя плохо, они попытались отпроситься с работы, но их не отпустили. В итоге Кирилл был экстренно госпитализирован и скоропостижно скончался в больнице. Работники OZON писали в чате коллективу, что причиной смерти парня якобы стала неизлечимая болезнь, а не менингит. Все подробности о вспышке на маркетплейсе URA.RU собрало в один материал. Юноша активно занимался спортом Фото: страница Кирилла во «ВКонтакте» Никто не мог себе представить, что спортсмен погибнет от смертельной болезни Фото: страница Кирилла во «ВКонтакте»

Молодой человек, который скончался после вспышки менингита на OZON, приехал работать вахтовым методом в Екатеринбург из Магнитогорска. В Челябинской области 21-летний Кирилл Кугенев занимался баскетболом. На странице парня в соцсети «ВКонтакте» много фотографий со спортивных соревнований. Как видно на снимках, юноша вел активный образ жизни и был здоров. На фото он запечатлен в моменты баскетбольных игр, позирующим с кубком, с командой и смеющимся в кругу друзей. О его смерти стало известно 6 июля, а скончался молодой человек еще 1 июля, когда в екатеринбургском отделении OZON началась вспышка менингококковой инфекции. Молодой человек трудился на складе и жил в хостеле с восемью другими коллегами. Когда работники почувствовали себя плохо, они попытались отпроситься с работы, но их не отпустили. В итоге Кирилл был экстренно госпитализирован и скоропостижно скончался в больнице. Работники OZON писали в чате коллективу, что причиной смерти парня якобы стала неизлечимая болезнь, а не менингит. Все подробности о вспышке на маркетплейсе URA.RU собрало в один материал.