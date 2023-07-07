Где свердловчанам спрятаться от жары. Список

Свердловчане могут бесплатно отдохнуть на пляже в Сысерти

07 июля 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

На отдых возле воды может уйти как 100 рублей, так и тысяча Фото: Размик Закарян © URA.RU В ближайшие выходные — 8 и 9 июля — погода в Свердловской области ожидается не по-уральски жаркой. Температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла, каких-либо осадков не ожидается. Чтобы немного облегчить жизнь в такую жару, URA.RU подготовило подборку пляжей, где можно искупаться и позагорать с комфортом. Бесплатно можно отдохнуть на благоустроенном пляже возле креативного кластера «Лето на заводе» в Сысерти, здесь же гостям города предлагают посетить экскурсии, ярмарки, мастер-классы и вечеринки. В 27 км от Екатеринбурга находится кемпинг «Европа-Азия». Место живописное — окружено сосновым бором, а посетить его можно за 500 рублей. Если Екатеринбург покидать не хочется, то стоит обратить внимание на пляж Ramada — на него можно попасть за 100 рублей. Чуть дороже будет стоить отдых в комплексе «Гора Лиственная» — 300 рублей, зато здесь из летних развлечений есть экстремальные игры, купание в бассейне и велотрассы. С максимальным комфортом можно отдохнуть на «Шарташ-пляже» и ТАО «Берег», однако за это придется заплатить более тысячи рублей. Ранее URA.RU публиковало топ мест для купания. Безопаснее всего в открытых водоемах можно купаться лишь в Челябинской области, в Билимбаевском пруду, на Новоуральском и Сысертском пляжах в Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшие выходные — 8 и 9 июля — погода в Свердловской области ожидается не по-уральски жаркой. Температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла, каких-либо осадков не ожидается. Чтобы немного облегчить жизнь в такую жару, URA.RU подготовило подборку пляжей, где можно искупаться и позагорать с комфортом. Бесплатно можно отдохнуть на благоустроенном пляже возле креативного кластера «Лето на заводе» в Сысерти, здесь же гостям города предлагают посетить экскурсии, ярмарки, мастер-классы и вечеринки. В 27 км от Екатеринбурга находится кемпинг «Европа-Азия». Место живописное — окружено сосновым бором, а посетить его можно за 500 рублей. Если Екатеринбург покидать не хочется, то стоит обратить внимание на пляж Ramada — на него можно попасть за 100 рублей. Чуть дороже будет стоить отдых в комплексе «Гора Лиственная» — 300 рублей, зато здесь из летних развлечений есть экстремальные игры, купание в бассейне и велотрассы. С максимальным комфортом можно отдохнуть на «Шарташ-пляже» и ТАО «Берег», однако за это придется заплатить более тысячи рублей. Ранее URA.RU публиковало топ мест для купания. Безопаснее всего в открытых водоемах можно купаться лишь в Челябинской области, в Билимбаевском пруду, на Новоуральском и Сысертском пляжах в Свердловской области.