Венедиктов* рассказал о самочувствии избитой в Чечне журналистки Венедиктов: состояние журналистки Елены Милашиной стало лучше 07 июля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 + Алексей Венедиктов заявил, что пальцы журналистки Елены Милашиной повторно загибсовали Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне Состояние здоровья журналистки Елены Милашиной стало лучше. Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России). «Ей получше, но вторичный рентген показал все-таки переломы пальцев — и опять их загипсовали», — заявил Венедиктов в беседе с РИА Новости. Ранее Алексей Венедиктов сообщил, что самолет, на котором отправили Елену Милашину из Грозного в Москву обошелся в 60 тысяч долларов. В Чечне 4 июля на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова совершили нападение, когда они приехали для приговора по делу Заремы Мусаевой — жене экс-судьи республики Саида Янгулбаева. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта, передает телеканал 360. Состояние здоровья журналистки Елены Милашиной стало лучше. Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России). «Ей получше, но вторичный рентген показал все-таки переломы пальцев — и опять их загипсовали», — заявил Венедиктов в беседе с РИА Новости. Ранее Алексей Венедиктов сообщил, что самолет, на котором отправили Елену Милашину из Грозного в Москву обошелся в 60 тысяч долларов. В Чечне 4 июля на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова совершили нападение, когда они приехали для приговора по делу Заремы Мусаевой — жене экс-судьи республики Саида Янгулбаева. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям