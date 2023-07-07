Венедиктов* рассказал о самочувствии избитой в Чечне журналистки

Венедиктов: состояние журналистки Елены Милашиной стало лучше
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, венедиктов алексей
Алексей Венедиктов заявил, что пальцы журналистки Елены Милашиной повторно загибсовали Фото:
новость из сюжета
На журналистку Елену Милашину напали в Чечне

Состояние здоровья журналистки Елены Милашиной стало лучше. Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России).

«Ей получше, но вторичный рентген показал все-таки переломы пальцев — и опять их загипсовали», — заявил Венедиктов в беседе с РИА Новости.

Ранее Алексей Венедиктов сообщил, что самолет, на котором отправили Елену Милашину из Грозного в Москву обошелся в 60 тысяч долларов. В Чечне 4 июля на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова совершили нападение, когда они приехали для приговора по делу Заремы Мусаевой — жене экс-судьи республики Саида Янгулбаева. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта, передает телеканал 360.

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Состояние здоровья журналистки Елены Милашиной стало лучше. Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России). «Ей получше, но вторичный рентген показал все-таки переломы пальцев — и опять их загипсовали», — заявил Венедиктов в беседе с РИА Новости. Ранее Алексей Венедиктов сообщил, что самолет, на котором отправили Елену Милашину из Грозного в Москву обошелся в 60 тысяч долларов. В Чечне 4 июля на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова совершили нападение, когда они приехали для приговора по делу Заремы Мусаевой — жене экс-судьи республики Саида Янгулбаева. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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