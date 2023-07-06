Жителю Тюмени удалось поймать судака весом в 6,4 кг. Своим уловом мужчина похвалился в группе любителей рыбалки в социальной сети «ВКонтакте».
«Удалось вырваться на рыбалку и сразу бонус — 6,4 кг. Фотографироваться категорически отказывался, складывая ирокез», — написал тюменец Максим Защихин в группе «Рыбалка в Тюменской области».
Мужчина похвалился снимком огромного судака. В комментариях подписчики сообщества поздравили рыбака с удачей и назвали его улов «Трофеищем».
Ранее URA.RU писало и о других любителях рыбной ловли, которым удавалось поймать впечатляющие экземпляры. В частности, один из тюменцев добыл на озере Андреевском шестикилограммовую щуку.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.