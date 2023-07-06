06 июля 2023

Тюменец поймал огромную рыбу с ирокезом. Фото

Житель Тюмени выловил судака весом больше шести килограммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив. Пермь, спининг, рыбак в лодке, озеро балхаш, рыбалка на озере
Рыбак пожаловался, что его трофей не хотел фотографироваться Фото:

Жителю Тюмени удалось поймать судака весом в 6,4 кг. Своим уловом мужчина похвалился в группе любителей рыбалки в социальной сети «ВКонтакте».

«Удалось вырваться на рыбалку и сразу бонус — 6,4 кг. Фотографироваться категорически отказывался, складывая ирокез», — написал тюменец Максим Защихин в группе «Рыбалка в Тюменской области».

Мужчина похвалился снимком огромного судака. В комментариях подписчики сообщества поздравили рыбака с удачей и назвали его улов «Трофеищем».

Ранее URA.RU писало и о других любителях рыбной ловли, которым удавалось поймать впечатляющие экземпляры. В частности, один из тюменцев добыл на озере Андреевском шестикилограммовую щуку.

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Жителю Тюмени удалось поймать судака весом в 6,4 кг. Своим уловом мужчина похвалился в группе любителей рыбалки в социальной сети «ВКонтакте». «Удалось вырваться на рыбалку и сразу бонус — 6,4 кг. Фотографироваться категорически отказывался, складывая ирокез», — написал тюменец Максим Защихин в группе «Рыбалка в Тюменской области». Мужчина похвалился снимком огромного судака. В комментариях подписчики сообщества поздравили рыбака с удачей и назвали его улов «Трофеищем». Ранее URA.RU писало и о других любителях рыбной ловли, которым удавалось поймать впечатляющие экземпляры. В частности, один из тюменцев добыл на озере Андреевском шестикилограммовую щуку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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