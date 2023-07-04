04 июля 2023

Житель Тюмени поймал огромную щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставки "Мыс священной собаки" и "Палеогеновое море". Ханты-Мансийск, щука, чучело, рыба, трофей
Рыба обитала в озере Андреевское Фото:

Житель Тюмени поймал щуку весом в шесть килограмм и рассказал, где ему удалось выловить подобную рыбу. Об этом мужчина написал в социальной сети «ВКонтакте».

«Выезд запланирован спонтанно, подъем в три утра, быстрые сборы и в путь. В 4:00 уже делали первые забросы. Очередная поклевка, понимаю, что села хорошая рыба. И вот она на борту: вес показал шесть килограмм ровно», — написал Денис Степанов в группе «Рыбалка в Тюменской области», снабдив пост снимком выловленной им щуки.

Мужчина не стал скрывать от коллег по хобби место, где он выудил такой улов. По словам тюменцы, рыба ему попалась на озере Андреевском.

Ранее URA.RU писало, что Рыбак из Тюмени рассказал, как смог поймать крупного судака. Улов весом более двух килограммов «позарился» на другую рыбу, которая уже висела на крючке.

Фото:

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Житель Тюмени поймал щуку весом в шесть килограмм и рассказал, где ему удалось выловить подобную рыбу. Об этом мужчина написал в социальной сети «ВКонтакте». «Выезд запланирован спонтанно, подъем в три утра, быстрые сборы и в путь. В 4:00 уже делали первые забросы. Очередная поклевка, понимаю, что села хорошая рыба. И вот она на борту: вес показал шесть килограмм ровно», — написал Денис Степанов в группе «Рыбалка в Тюменской области», снабдив пост снимком выловленной им щуки. Мужчина не стал скрывать от коллег по хобби место, где он выудил такой улов. По словам тюменцы, рыба ему попалась на озере Андреевском. Ранее URA.RU писало, что Рыбак из Тюмени рассказал, как смог поймать крупного судака. Улов весом более двух килограммов «позарился» на другую рыбу, которая уже висела на крючке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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