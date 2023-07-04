Житель Тюмени поймал огромную щуку. Фото

05 июля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Рыба обитала в озере Андреевское Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель Тюмени поймал щуку весом в шесть килограмм и рассказал, где ему удалось выловить подобную рыбу. Об этом мужчина написал в социальной сети «ВКонтакте». «Выезд запланирован спонтанно, подъем в три утра, быстрые сборы и в путь. В 4:00 уже делали первые забросы. Очередная поклевка, понимаю, что села хорошая рыба. И вот она на борту: вес показал шесть килограмм ровно», — написал Денис Степанов в группе «Рыбалка в Тюменской области», снабдив пост снимком выловленной им щуки. Мужчина не стал скрывать от коллег по хобби место, где он выудил такой улов. По словам тюменцы, рыба ему попалась на озере Андреевском. Ранее URA.RU писало, что Рыбак из Тюмени рассказал, как смог поймать крупного судака. Улов весом более двух килограммов «позарился» на другую рыбу, которая уже висела на крючке. Фото: Денис Степанов

Житель Тюмени поймал щуку весом в шесть килограмм и рассказал, где ему удалось выловить подобную рыбу. Об этом мужчина написал в социальной сети «ВКонтакте». «Выезд запланирован спонтанно, подъем в три утра, быстрые сборы и в путь. В 4:00 уже делали первые забросы. Очередная поклевка, понимаю, что села хорошая рыба. И вот она на борту: вес показал шесть килограмм ровно», — написал Денис Степанов в группе «Рыбалка в Тюменской области», снабдив пост снимком выловленной им щуки. Мужчина не стал скрывать от коллег по хобби место, где он выудил такой улов. По словам тюменцы, рыба ему попалась на озере Андреевском. Ранее URA.RU писало, что Рыбак из Тюмени рассказал, как смог поймать крупного судака. Улов весом более двух килограммов «позарился» на другую рыбу, которая уже висела на крючке.