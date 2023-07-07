В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

Режим НМУ объявлен в Челябинске, Коркино, Златоусте, Карабаше, Сатке, Магнитогорске и Аше
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог, дым, неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, смог, неблагоприятные метеоусловия, нму
Смог может наблюдаться в семи городах области с 7 по 10 июля Фото:

В нескольких городах Челябинской области с 7 по 10 июля объявлен режим неблагоприятный метеоусловий (НМУ). Это касается Челябинска, Коркино, Златоуста, Карабаша, Сатки, Магнитогорска и Аши, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«С 7 по 10 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. Неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия установятся с 22:00 7 июля до 19:00 10 июля в Челябинске, Коркино, Златоусте, Карабаше, Сатке, Магнитогорске и Аше», — уточнили в челябинском ЦГМС.

Отдельным предприятиям области объявляется предупреждение о НМУ с обязанностью приостановить часть производственных процессов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Контрольно-надзорные органы усилят контроль.

Синоптики предупредили жителей Челябинской области об аномальной жаре, которая установится с 8 по 12 июля. Температура воздуха может прогреться до плюс 36 градусов и выше.

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В нескольких городах Челябинской области с 7 по 10 июля объявлен режим неблагоприятный метеоусловий (НМУ). Это касается Челябинска, Коркино, Златоуста, Карабаша, Сатки, Магнитогорска и Аши, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «С 7 по 10 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. Неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия установятся с 22:00 7 июля до 19:00 10 июля в Челябинске, Коркино, Златоусте, Карабаше, Сатке, Магнитогорске и Аше», — уточнили в челябинском ЦГМС. Отдельным предприятиям области объявляется предупреждение о НМУ с обязанностью приостановить часть производственных процессов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Контрольно-надзорные органы усилят контроль. Синоптики предупредили жителей Челябинской области об аномальной жаре, которая установится с 8 по 12 июля. Температура воздуха может прогреться до плюс 36 градусов и выше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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