AP: США скоро объявят о поставке запрещенных бомб Киеву

Associated Press: США поставят Киеву военную помощь на 800 млн и кассетные боеприпасы

07 июля 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Администрация Джо Байдена приняла решение об отправке кассетных боеприпасов Киеву, сообщает AP Фото: Charles Rosemond / U.S. Department of Defense © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый пакет военной помощи Украине, о котором США объявят 7 июля, будет включать в себя тысячи кассетных боеприпасов. Об этом сообщает источник, знакомый с решением о поставках. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине «Соединенные Штаты решили отправить на Украину кассетные боеприпасы. <…> Администрация [президента США Джо] Байдена объявит в пятницу, что направит тысячи из них в рамках нового пакета военной помощи», — сообщает издание Associated Press со ссылкой на человека из администрации Штатов. Автор материала пишет, что такое решение вызовет возмущение со стороны союзников США. Ранее телеканал CBS сообщал, что США могут объявить о поставках запрещенных конвенцией ООН кассетных боеприпасов, передает «Царьград». Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия не станет отправлять Киеву такой тип боеприпасов, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что у США есть разные варианты кассетных снарядов, передает деловое издание «Взгляд».

Новый пакет военной помощи Украине, о котором США объявят 7 июля, будет включать в себя тысячи кассетных боеприпасов. Об этом сообщает источник, знакомый с решением о поставках. «Соединенные Штаты решили отправить на Украину кассетные боеприпасы. <…> Администрация [президента США Джо] Байдена объявит в пятницу, что направит тысячи из них в рамках нового пакета военной помощи», — сообщает издание Associated Press со ссылкой на человека из администрации Штатов. Автор материала пишет, что такое решение вызовет возмущение со стороны союзников США. Ранее телеканал CBS сообщал, что США могут объявить о поставках запрещенных конвенцией ООН кассетных боеприпасов, передает «Царьград». Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия не станет отправлять Киеву такой тип боеприпасов, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что у США есть разные варианты кассетных снарядов, передает деловое издание «Взгляд».