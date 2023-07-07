Большинство россиян выступило против ЕГЭ в школах. Скрин

Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 61% россиян против ЕГЭ в школах

07 июля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Лишь 18% родителей школьников сдавали ЕГЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU Более 61% россиян не одобряют ЕГЭ, как основной школьный экзамен. Об этом стало известно по результатам опроса фонда «Общественное мнение». Однако доля граждан, отношение которых ухудшилось к данному экзамену, снизилась с 29 до 22% с 2017 года. По мнению 25% россиян, ЕГЭ облегчает поступление в вузы после школы. 44% опрошенных не согласны с этим тезисом. Большинство граждан (72%) выступили за возвращение прежней системы вступительных экзаменов. Лишь 18% родителей школьников сдавали ЕГЭ, следует из опроса. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал, что тема ЕГЭ в школах остро волнует российское общество, поэтому ее необходимо решать, сообщает «Общественное телевидение России». Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман назвал невозможной отмену ЕГЭ, пишут Vse42.Ru. Результаты опроса фонда «Общественное мнение» Фото: сайт «Общественное мнение»

Более 61% россиян не одобряют ЕГЭ, как основной школьный экзамен. Об этом стало известно по результатам опроса фонда «Общественное мнение». Однако доля граждан, отношение которых ухудшилось к данному экзамену, снизилась с 29 до 22% с 2017 года. По мнению 25% россиян, ЕГЭ облегчает поступление в вузы после школы. 44% опрошенных не согласны с этим тезисом. Большинство граждан (72%) выступили за возвращение прежней системы вступительных экзаменов. Лишь 18% родителей школьников сдавали ЕГЭ, следует из опроса. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал, что тема ЕГЭ в школах остро волнует российское общество, поэтому ее необходимо решать, сообщает «Общественное телевидение России». Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман назвал невозможной отмену ЕГЭ, пишут Vse42.Ru.