Большинство россиян выступило против ЕГЭ в школах. Скрин

Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 61% россиян против ЕГЭ в школах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые экзамены в рамках основного периода сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, егэ, экзамен, школа, единый государственный экзамен
Лишь 18% родителей школьников сдавали ЕГЭ Фото:

Более 61% россиян не одобряют ЕГЭ, как основной школьный экзамен. Об этом стало известно по результатам опроса фонда «Общественное мнение». Однако доля граждан, отношение которых ухудшилось к данному экзамену, снизилась с 29 до 22% с 2017 года.

По мнению 25% россиян, ЕГЭ облегчает поступление в вузы после школы. 44% опрошенных не согласны с этим тезисом. Большинство граждан (72%) выступили за возвращение прежней системы вступительных экзаменов. Лишь 18% родителей школьников сдавали ЕГЭ, следует из опроса.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал, что тема ЕГЭ в школах остро волнует российское общество, поэтому ее необходимо решать, сообщает «Общественное телевидение России». Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман назвал невозможной отмену ЕГЭ, пишут Vse42.Ru.

Результаты опроса фонда «Общественное мнение»
Результаты опроса фонда «Общественное мнение»
Фото:

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 61% россиян не одобряют ЕГЭ, как основной школьный экзамен. Об этом стало известно по результатам опроса фонда «Общественное мнение». Однако доля граждан, отношение которых ухудшилось к данному экзамену, снизилась с 29 до 22% с 2017 года. По мнению 25% россиян, ЕГЭ облегчает поступление в вузы после школы. 44% опрошенных не согласны с этим тезисом. Большинство граждан (72%) выступили за возвращение прежней системы вступительных экзаменов. Лишь 18% родителей школьников сдавали ЕГЭ, следует из опроса. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал, что тема ЕГЭ в школах остро волнует российское общество, поэтому ее необходимо решать, сообщает «Общественное телевидение России». Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман назвал невозможной отмену ЕГЭ, пишут Vse42.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...