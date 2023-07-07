Более 61% россиян не одобряют ЕГЭ, как основной школьный экзамен. Об этом стало известно по результатам опроса фонда «Общественное мнение». Однако доля граждан, отношение которых ухудшилось к данному экзамену, снизилась с 29 до 22% с 2017 года.
По мнению 25% россиян, ЕГЭ облегчает поступление в вузы после школы. 44% опрошенных не согласны с этим тезисом. Большинство граждан (72%) выступили за возвращение прежней системы вступительных экзаменов. Лишь 18% родителей школьников сдавали ЕГЭ, следует из опроса.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщал, что тема ЕГЭ в школах остро волнует российское общество, поэтому ее необходимо решать, сообщает «Общественное телевидение России». Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман назвал невозможной отмену ЕГЭ, пишут Vse42.Ru.
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