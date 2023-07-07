В Люксембурге назвали число французских наемников, воюющих на Украине

RTL: в ВСУ воюют 100 французских наемников, среди которых есть неонацисты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock
Многие наемники из Франции близки к ультраправым взглядам, сообщает RTL Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации на Украине за ВСУ воюют 100 наемников из Франции. Уточняется, что некоторые из них являются неонацистами и придерживаются ультраправых взглядов. Об этом сообщает немецкое радио RTL.

«Примерно 100 французов сражаются на Украине в настоящий момент», — сообщает радио в своем материале. Там уточнили, что треть наемников близки к ультраправым убеждениям. По информации радиостанции, некоторые «очевидно, неонацисты». Автор материала добавил, что с начала боевых действий на Украине за ВСУ воевали около 350 наемников из Франции.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями являются денацификация и демилитаризация киевского режима. В конце весны 2023 года стало известно, что французские наемники совершили военное преступление против российских бойцов в плену, передает «Национальная служба новостей». Они казнили военнослужащих, расстреляв в упор. Однако российские силы успешно уничтожают наемников в зоне СВО. Так, в ночь на 6 июля армия РФ нанесла удар по их пунктам размещения.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне спецоперации на Украине за ВСУ воюют 100 наемников из Франции. Уточняется, что некоторые из них являются неонацистами и придерживаются ультраправых взглядов. Об этом сообщает немецкое радио RTL. «Примерно 100 французов сражаются на Украине в настоящий момент», — сообщает радио в своем материале. Там уточнили, что треть наемников близки к ультраправым убеждениям. По информации радиостанции, некоторые «очевидно, неонацисты». Автор материала добавил, что с начала боевых действий на Украине за ВСУ воевали около 350 наемников из Франции. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями являются денацификация и демилитаризация киевского режима. В конце весны 2023 года стало известно, что французские наемники совершили военное преступление против российских бойцов в плену, передает «Национальная служба новостей». Они казнили военнослужащих, расстреляв в упор. Однако российские силы успешно уничтожают наемников в зоне СВО. Так, в ночь на 6 июля армия РФ нанесла удар по их пунктам размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...